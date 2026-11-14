Sjajne vijesti iz Poljske – "zmajevi" su u baražu i drugom šeširu kvalifikacija za EURO!

Uprkos porazu od Švedske reprezentacija BiH obezbijedila je mjesto u baražu za A diviziju Lige nacija, ali i mjesto u drugom šeširu žrijeba kvalifikacija za EURO.

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Reprezentacija BiH poražena je od Švedske 3:2 (3:0) u meču petog kola Lige nacija odigranom u Stokholmu. Selekcija Sergeja Barbareza uspjela je da se vrati u igru nakon tri gola zaostatka pogocima Armina Gigovića i Seada Kolašinca, ali uprkos inicijativi nije uspjela da do kraja meča izbori remi.

Švedska je tako definitivno osigurala prvu poziciju sa 13 bodova, a ono što je još važnije je da je i BIH obezbijedila drugu poziciju sa osam osvojenih bodova.

"Zmajevi“ su drugu poziciju obezbijedili zahvaljujući vijestima iz Poljske gdje je domaća selekcija poražena od Rumunije 2:1 i ostala na četiri boda, dok Rumuni imaju bod manje kolo prije kraja.

Drugo mjesto u grupi automatski je donijelo selekciji Bosne i Hercegovine baraž za plasman u A diviziju Lige nacije, ali i ono još vrednije – mjesto u drugom šeširu žrijeba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Selekcija Sergeja Barbareza biće u drugom šeširu i tako definitivno imati donekle laši posao u borbi da se plasira na još jedno veliko takmičenje.

BIH će slaviti Čikaldaua i Mana Golove za pobjedu Rumunije protiv Poljske 2:1 dali su Aleksandru Čikaldau i Denis Man, dok je Marsel Regula bio strijelac za Poljake

Žrijeb kvalifikacija za EURO zakazan je za 6. Decembar u Belfastu i tada će „zmajevi“ saznati ko joj stoji na putu ka plasmanu na Evropsko prvenstvo.

Dvije sedmice ranije, preciznije 20. novembra, selekcija BIH će saznati i protivnika u baražu za A diviziju.