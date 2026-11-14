Matej Deket izbjegao "sječu", ne i Jovo Lukić: Poznato na koga Barbarez računa za duel u Švedskoj

BiH večeras od 20.45 gostuje Švedskoj u Ligi nacija, a poznato je koja 23 igrača konkurišu za sastav "zmajeva".

Izvor: Promo/FS BiH

Bosna i Hercegovina odmjeriće večeras snage sa Švedskom u meču Lige nacija (20.45), a na dan utakmice na sajtu UEFA objavljeni su sastavi timova.

Prema onome što se može vidjeti, među 23 igrača na koje će selektor Sergej Barbarez računati za duel na "Stroberi Areni" nema rovitog napadača Jove Lukića, dok je mjesto među odabranim "sačuvao" fudbaler Borca Matej Deket.

Spisak reprezentacije BiH za duel sa Šveđanima:

GOLMANI: Mladen Jurkas, Salko Hamzić, Martin Zlomislić.

Mladen Jurkas, Salko Hamzić, Martin Zlomislić. ODBRANA: Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić.

Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić. VEZNI RED: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović.

Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović. NAPAD: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Matej Deket, Haris Tabaković.

Uoči dvoboja, održana je i konferencija za medije, na kojoj su se pojavili selektor Barbarez i reprezentativac Esmir Bajraktarević.

"Utakmica u Zenici nije bila jednostavna, neće biti ni ova. Igramo protiv ekipe koja zna svoj sistem i uči ga od malih nogu. To je reprezentacija koja ima svjetski kvalitet i zna šta radi. Švedska je bila bolja u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom bili dosta energičniji. Uvijek postoje faze koje se mogu popraviti, ali važan adut nam je to što mi nikada ne odustajemo i odgovaramo i na loše faze u utakmicama. Samo je taj put važan. Imamo osam bodova i dobru seriju. Za ovako malu reprezentaciju ogromna je stvar imati takav niz u ovih 15 utakmica", poručio je Barbarez.

Izvor: Promo/FS BiH

Bajraktarević velike nade polaže u podršku s tribina.

"Lijepo će biti što će naši navijači biti tu, kao i uvijek, jer nam njihova energija i te kako pomaže. Što se Švedske tiče, u Zenici smo vidjeli kakvu ekipu imaju. Imaju dobar tim i moramo biti spremni. Svaka utakmica je drugačija, igramo u gostima i moramo biti na nivou."

BiH bi eventualnim trijumfom u Solni prestigla Švedsku na liderskoj poziciji B4 grupe Lige nacija, dok "zmajeve" svaki drugi ishod, bez obzira kako završi meč Rumunija - Poljska, ostavlja na drugom mjestu.



