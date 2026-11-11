Ermedin Demirović o kritikama: Neka pišu šta hoće, najvažnija je pobjeda BiH

Napadač Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović govorio je na pripremama nacionalnog tima o pritisku javnosti, golgeterskoj formi, podršci navijača, ali i ambicijama pred ključni duel protiv selekcije Švedske.

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Demirović je naglasio da je pritisak sastavni dio uloge centralnog napadača, ali da mu je primarni cilj timski uspjeh.

"Pritisak je uvijek tu, ja sam špic napadač. Čak i kad mi ide dobro, sam sebi stvaram pritisak. Primjećujem da dosta ljudi stoji iza mene. Naravno da je meni najteže. Slabo čitam stvari po novinama i Instagramu, čak i kad ide dobro, jer želim ostati fokusiran na sebe i ne dopustiti da me to izbaci iz ritma. Pritisak je prisutan na svakoj utakmici, tako da je ovo za mene uobičajeno", rekao je centarfor Štutgarta.

Napadač "zmajeva" se posebno zahvalio navijačima na bezrezervnoj podršci koju osjeća u svakom trenutku.

"Jako sam zahvalan svim navijačima. To sam osjetio u Zenici, čak i na zagrijavanju kada su slavili pogodak. Vjerujte mi, jedva čekam da postignem gol na utakmici, to će biti jako poseban osjećaj. Ali moram ostati fokusiran da pomažem ekipi onim što mogu, dajući uvijek 100% i svoj maksimum. Ako pobijedimo dvije utakmice zaredom, a ja ne postignem gol - neka pišu šta hoće, najvažnija je pobjeda ekipe. Naravno, bilo bi još ljepše da uz trijumf dođe i gol."

Govoreći o atmosferi u svlačionici, istakao je jedinstvo tima kao ključni oslonac.

"Podrška je uvijek ključna svakom igraču, bez obzira na godine i trenutnu formu. Bitno je da ekipa stoji iza tebe, a navijači pogotovo. To osjećam od prvog dana - čak i kada sam promašivao zicere i šanse, osjetio sam podršku tima i to mi zaista puno znači."

Demirović je uvjeren da reprezentacija BiH konstantno napreduje u igri i samopouzdanju.

"Svaki bod, svaka utakmica i svaki gol daju nam dodatnu snagu i samopouzdanje. Mislim da i javnost osjeća da smo sve bolji i bolji. Iz treninga u trening vidi se napredak. Puno je lakše igrati danas protiv Švedske nego prije godinu dana kada smo igrali protiv top ekipa, jer sada imaš osjećaj da možeš napraviti rezultat. Nismo još na samom vrhu, ali gradimo vrhunsku reprezentaciju i na dobrom smo putu. Ne smijemo zaboraviti šta nas je dovelo ovdje."

Za kraj, dotakao se i takmičarskih kalkulacija u borbi za vrh tabele i plasman u povoljniji šešir pred žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

"Nama je i drugo mjesto izuzetno važno zbog puta u kvalifikacijama, jer nam je cilj da uđemo u drugi šešir. Naravno, nemam ništa protiv toga da pobijedimo i završimo prvi u grupi, ali ne bi bilo ništa strašno ni ako budemo drugi. Znamo da je utakmica protiv Švedske vjerovatno ključna za vrh tabele, daćemo sve od sebe, ali i sa drugim mjestom napravili bismo dobar posao", zaključio je Demirović.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra u Solni igrati protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

(MONDO)