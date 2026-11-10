Amar Dedić i Kerim Alajbegović: BiH ima kvalitet za pobjedu u Švedskoj

Reprezentativci Bosne i Hercegovine Amar Dedić i Kerim Alajbegović, poručili su u utorak da u taboru “zmajeva“ vlada odlična atmosfera i izražen optimizam uoči predstojećeg duela protiv selekcije Švedske u Ligi nacija.

Izvor: nfsbih.ba

Dedić, koji je propustio prethodnu reprezentativnu akciju, istakao je veliko zadovoljstvo povratkom među saigrače iz bh. selekcije.

“Prošlo okupljanje sam propustio zbog povrede. Vratio sam se, odigrao sam nekoliko utakmica za Njukasl, ponovo sam u formi i drago mi je što sam opet tu. Obući dres reprezentacije je nešto posebno, tako da jedva čekam utakmicu“, naglasio je Dedić, a prenio zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH.

Optimizam ne krije ni mladi fudbaler Juventusa Kerim Alajbegović, koji se osvrnuo na dobar niz rezultata i snagu predstojećeg rivala.

“Očekujemo da odigramo kvalitetnu utakmicu. Švedska ima dobre igrače, ali imamo i mi. Idemo tamo odigrati dobru utakmicu i pobijediti. U prethodna četiri meča smo pokazali da imamo kvalitet, bili smo uspješni i nismo imali poraz. Svugdje imamo podršku navijača i to će nam biti dodatni motiv”, izjavio je Alajbegović.

Izabranici Sergeja Barbareza nastavili su s uigravanjem forme, te su danas u Trening centru u Butmiru odradili još jedan redovan trening pred put i zakazani susret.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra igrati u gostima protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

(MONDO)