“Zmajevi” odradili prvi trening pred ključne mečeve Lige nacija sa Švedskom i Rumunijom

Selekcija Bosne i Hercegovine odradila prvi trening za mečeve u Ligi nacija.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je pripreme za završne susrete petog i šestog kola UEFA Lige nacija. Izabranici bh. tima večeras su u Trening-kampu FK Sarajevo u Butmiru odradili prvi trening, čime je označen start operacije za duele protiv selekcija Švedske i Rumunije.
U taboru bh. tima vlada odlična atmosfera, a igrači su maksimalno fokusirani i vrijedno rade kako bi u optimalnoj formi dočekali predstojeće izazove.
Uoči odlaska na gostovanje i završnog susreta pred domaćom publikom, poznat je i detaljan raspored medijskih aktivnosti i treninga za naredne dane:
Utorak, 10. novembar:
12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)
17:00 - Trening na stadionu „Grbavica“ (otvoren 15 minuta za medije)
Srijeda, 11. novembar:
12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)
17:00 - Trening na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (zatvoren za javnost)
Četvrtak, 12. novembar:
12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)
17:00 - Trening na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (otvoren 15 minuta za medije)
Petak, 13. novembar:
18:30 - Konferencija za medije („Stroberi Arena“, Solna/Stokholm)
19:00 - Zvanični trening („Stroberi Arena“, otvoren 15 minuta za medije)
Subota, 14. novembar:
20:45 - Utakmica: Švedska - Bosna i Hercegovina („Stroberi Arena“, Solna)
Nedjelja, 15. novembar:
Slobodan dan bez medijskih aktivnosti
Ponedjeljak, 16. novembar:
11:00 - Konferencija za medije reprezentacije BiH (prostorije FS BiH, Sarajevo)
18:00 - Trening BiH na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (otvoren 15 minuta za medije)
20:30 - Konferencija za medije reprezentacije Rumunije (stadion „Bilino polje“, Zenica)
Utorak, 17. novembar:
20:45 - Utakmica: Bosna i Hercegovina - Rumunija (stadion „Bilino polje“, Zenica)
Iz Saveza su napomenuli da su moguće naknadne izmjene rasporeda, a sve eventualne novosti biće blagovremeno objavljene na zvaničnoj stranici FS BiH.
(MONDO)