“Zmajevi” odradili prvi trening pred ključne mečeve Lige nacija sa Švedskom i Rumunijom

Selekcija Bosne i Hercegovine odradila prvi trening za mečeve u Ligi nacija.

Izvor: nfsbih.ba

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je pripreme za završne susrete petog i šestog kola UEFA Lige nacija. Izabranici bh. tima večeras su u Trening-kampu FK Sarajevo u Butmiru odradili prvi trening, čime je označen start operacije za duele protiv selekcija Švedske i Rumunije.

U taboru bh. tima vlada odlična atmosfera, a igrači su maksimalno fokusirani i vrijedno rade kako bi u optimalnoj formi dočekali predstojeće izazove.

Uoči odlaska na gostovanje i završnog susreta pred domaćom publikom, poznat je i detaljan raspored medijskih aktivnosti i treninga za naredne dane:

Utorak, 10. novembar:

12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)

17:00 - Trening na stadionu „Grbavica“ (otvoren 15 minuta za medije)

Srijeda, 11. novembar:

12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)

17:00 - Trening na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (zatvoren za javnost)

Četvrtak, 12. novembar:

12:30 - Izjave za medije (hotel „Malak“, Ilidža)

17:00 - Trening na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (otvoren 15 minuta za medije)

Petak, 13. novembar:

18:30 - Konferencija za medije („Stroberi Arena“, Solna/Stokholm)

19:00 - Zvanični trening („Stroberi Arena“, otvoren 15 minuta za medije)

Subota, 14. novembar:

20:45 - Utakmica: Švedska - Bosna i Hercegovina („Stroberi Arena“, Solna)

Nedjelja, 15. novembar:

Slobodan dan bez medijskih aktivnosti

Ponedjeljak, 16. novembar:

11:00 - Konferencija za medije reprezentacije BiH (prostorije FS BiH, Sarajevo)

18:00 - Trening BiH na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ (otvoren 15 minuta za medije)

20:30 - Konferencija za medije reprezentacije Rumunije (stadion „Bilino polje“, Zenica)

Utorak, 17. novembar:

20:45 - Utakmica: Bosna i Hercegovina - Rumunija (stadion „Bilino polje“, Zenica)

Iz Saveza su napomenuli da su moguće naknadne izmjene rasporeda, a sve eventualne novosti biće blagovremeno objavljene na zvaničnoj stranici FS BiH.

(MONDO)