"Zmajevi" nakon debakla od Češke: Izvinjavamo se publici u Tuzli, moramo se hitno sabrati

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u tuzlanskom Mejdanu od selekcije Češke, koja je tokom cijelog meča dominirala kako u odbrani, tako i u napadu, te zasluženo slavila s ubjedljvih 13 golova razlike (19:32).

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Nakon meča, pred kameru BHT 1 je stao selektor reprezentacije BiH Damir Doborac, koji je sportski čestitao protivniku i uputio izvinjenje navijačima.

"Čestitke Češkoj na odličnoj igri i velikoj pobjedi. Želio bih se izviniti ovim ljudima koji su došli, koji su uz nas i koji nam daju podršku bez obzira na rezultate u posljednje vrijeme. Danas smo ih malo i razočarali. Nismo imali ni glavu ni ideju, ali mislim da ni onaj pristup po kojem smo prepoznatljivi nije bio na nivou na koji smo navikli navijače", rekao je Doborac.

Selektor BiH je naglasio da preuzima punu odgovornost za selekciju i izdanje tima.

"Ja sam taj koji bira igrače i zove ih. I dalje bih isto uradio, jer vjerujem u ove momke i njihov kvalitet, ali ovog puta nismo uspjeli podići motivaciju na veći nivo. Rezultat sve govori. Moramo dobro analizirati ove dvije utakmice i vidjeti kako dalje. Do mečeva s Izraelom u martu ima dosta vremena, ali moramo se prvo posvetiti sebi i raditi na našim stvarima. Protiv Farskih Ostrva u baražu to je izgledalo dosta bolje i očekivala se nadogradnja, ali sve je otišlo u skroz drugom smjeru. Još jednom hvala navijačima koji su i poslije ovakvog meča pružili podršku - ovim momcima to treba".

Sličnog razmišljanja nakon debakla bio je i kapiten "zmajeva" Ibrahim Haseljić, koji se takođe obratio prisutnima u dvorani i navijačima.

"Kao prvo, želim se izviniti svoj publici koja je došla u dvoranu. Ovo nije bila naša najbolja predstava niti je ovo naše pravo lice. Moramo se pod hitno kolektivno sabrati i poraditi na tome da sve ovo popravimo", poručio je Haseljić i dodao:

"Moramo se okrenuti narednim izazovima i raditi na greškama koje nam se konstantno ponavljaju. Ključ je da poboljšamo energiju na terenu, jer samo s pravim pristupom i energijom možemo doći do pobjeda".

(MONDO)