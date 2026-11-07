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Loša vijest za "zmajeve" iz Celja: Izrael savladao Sloveniju!

Loša vijest za "zmajeve" iz Celja: Izrael savladao Sloveniju!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši Izraela priredili su veliku senzaciju u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, savladavši Sloveniju u Celju rezultatom 31:28.

Loša vijest za "zmajeve" iz Celja: Izrael savladao Sloveniju! Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj neočekivani ishod znatno je otežao posao selekciji Bosne i Hercegovine u borbi za plasman na šampionat Evrope.

Iako je Slovenija na poluvremenu vodila minimalnom prednošću (14:13), gosti su početkom drugog dijela serijom pogodaka preokrenuli na 18:14. Izabranici Uroša Zormana do kraja meča nisu pronašli rješenje za raspoložene goste, koje je do trijumfa predvodio Daniel Mosindi sa 10 golova. Kod Slovenaca se istakao Blaž Janc sa šest pogodaka.

Ovakav rasplet predstavlja ozbiljno upozorenje za "zmajeve", koji sa Izraelom igraju dvomeč u martu. Prije toga, rukometaši BiH u nedjelju od 17 časova u tuzlanskom Mejdanu dočekuju selekciju Češke.

Podsjetimo, u prvom kolu BiH je poražena od Slovenije (38:28), dok je Češka savladala upravo Izrael sa 27:26.



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(MONDO)

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Rukomet zmajevi

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