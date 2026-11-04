Poraz "zmajeva" u Kopru, Slovenci opravdali ulogu favorita!

"Zmajevi" poraženi Slovenije na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: Facebook/Rokometna sveza Slovenije

Reprezentacija BIH počela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo porazom od Slovenije 38:28.

Opravdali su Slovenci ulogu favorita u Grupi 5 i dozvolili "zmajevima da samo u par navrata vežu dva ili tri gola, a nakon što su stigli do dvocifrene prednosti nju su praktično držali sve vrijeme i na kraju upisali zasluženi trijumf za prvo mjeso u grupi.

Slovenci su dobro otvorili utakmicu, Domen Makuc pogodio je poslije pet minuta igre za 3:1, a na 4:1 povisio je Mačkovšek poslije druge odbrane Baznika na ovoj utakmici.

Zoran Radić vezao je par odbrana i čuvao svoju mrežu, ali nisu uspjevali zmajevi da nađu dobra rješenja u napadu. Slovenci su poveli 6:2 golom Horžena, koji je nešto kasnije donio i najveću prednost 8:3, ali i izborio isključenje Šoljića.

Uspjeli su „zmajevi“ da sa igračem manje zabiju jedan gol, dao ga je Faljić, međutim, morao je selektor Damir Doborac da traži minut odmora nakon što je Horžen postigao novi gol i iskoristio situaciju kada je BIH igrala bez golmana i izgubila loptu.

Odlična je bila reakcija njegovih igrača i BIH je serijom 3:0 smanjila na 10:7, nakon gola Luke Perića.

Mogli su „zmajevi“ i dodatno da smanje zaostatak, Šahinović je uposlio Faljića na liniji, ali Baznik brani njegov zicer, a Slovenija potom povisuje na 11:7.

Vratili su brzo Slovenci „plus 6“, nakon lijepog gola Mačkovšeka i kontre Jovičića, a nakon odbrane Baznika maksimalnih 7 golova razlike donio je Vlah – 16:9.

Razbranio se Baznik na golu Slovenije, a raspucao na drugoj strani terena Mazej i Slovenija je odmakla na 19:10, a njenu seriju prekinuo je Čajić golom za 19:11 tri i po minute prije kraja prvog poluvremena.

Domaćin je u posljednji minut prvog dijela ušao sa dvocifrenom prednošću, dvije posljednje akcije išle su za krilo za Novaka koji je pogađao i Slovenci su otišli na odmor sa velikom prednošću – 22:11.

Izrael umalo do iznenađenja U drugom meču grupe 5 Češka je mnogo teže nego štro se očekivalo savladala Izrael, poslije velike borbe bilo je 27:26 za Čehe.

Vezao je tri odbrane Berin Brkić, smanjila je BIH na devet razlike, ali poslije sedmerca koji je iskoristio Vlaha prednost Slovenije je ponovo bila dvocifrena – 23:13.

Vlah je održavao učinak sa sedam metara (3/3), a Slovenija dvocifrenu prednost i poslije deset minuta u nastavku bilo je 27:16.

Uspjeli su malo „zmajevi“ da se dignu uz veliku podršku svojih navijača sa tribina Arene Bonifiko u Kopru i nakon sedmerca Šahinovića bilo je 28:20.

Samo još jednom selekcija BIH uspjela je da smanji na osam razlike, uglavnom su Slovenci brzo odgovarali i vraćali dvocifrenu prednost.

Vlah je predvodio Slovence sa šest golova, a stoprocentan učinak 5/5 imao je Mazej koji je postigao posljednji gol za konačnih 38:28.

U selekcije BIH najefikasniji su bili Stijović i Šahinović sa po šest postignutih golova.

Naredni meč izabranici Damira Doborca igraju u nedjelju u Tuzli protiv Češke, direktnog rivala u toj borbi za drugu poziciju.

SLOVENIJA: Baznik, Milićević, Anžić 2, Janc B.2 , Janc M. 3, Vujović, Cehte 1, Jovičić 3, Horžen 4, Cokan 3, Mazej 5, Makuc 3, Grbić, Mačkovšek 3, Novak 3, Vlah 6

BOSNA I HERCEGOVINA: Haseljić 2, Šojić 1, Mehmedčehajić 2, Šahinović 6, Faljić 3, Perić 2, Knežević, Čordalija, Radić, Mehmedović, Čajić 5, Brkić, Semić1, Stijović 6, Mehić, Hadžiavdić.