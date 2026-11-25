Đoan Penjaroja je istakao da je Dubai postigao samo jednu trojku na meču, ali da je to zasluga sjajne odbrane Partizana.

Izvor: Youtube/Printscreen/YouTube/BC Partizan

Košarkaši Partizana savladali su Dubai u Evroligi i tako napredovali na tabeli, a poslije meča je samo mogao da bude zadovoljan Đoan Penjaroja. Španski stručnjak, koji je nedavno produžio ugovor sa crno-bijelima, na konferenciji za medije kratko je analizirao meč i važnu pobjedu.

"Trebalo nam je malo više energije u drugom poluvremenu da kontrolišemo te 50:50 lopte i to smo dobili u trećoj četvrtini. Igrali smo dobru odbranu. Nije normalno da Dubai da samo jednu trojku, ali mislim da smo odigrali dobru odbranu. Na kraju smo odigrali jako kompletan meč i čestitam svojim igračima", rekao je Đoan Penjaroja.

Naglasio je nakon toga da vjeruje ekipi, a da su se igrači trudili i da su uspjeli da izdrže malo kraću rotaciju.

"Vjerujem svom timu i siguran sam da smo na početku igrali dobro. Bili smo fokusirani u napadu, kontrolisali smo situacije 5 na 5. Naši problemi su bili na defanzivnom skoku i morali smo da igramo sa više energije. Igrači su se mnogo trudili i jasno je da sam igrao u kraćoj rotaciji jer su neki igrači igrali jako dobro. Nakon ove utakmice imamo tri ili četiri dana za odmor i naši igrači će nastupati u FIBA prozorima", rekao je Penjaroja.