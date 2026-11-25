Košarkaški klub Partizan pobijedio Dubai i popravio položaj na tabeli Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ostvarili su veliku pobjedu na gostovanju Dubaiju (84:71), u 14. kolu Evrolige. Nakon ovog trijumfa crno-bijeli su napredovali na tabeli, poravnali se sa najvećim rivalom i ušli na mjesto koje vodi u doigravanje. Od ostalih rezultata zavisi da li će tu i ostati.

Partizan je za sada deveti tim u Evroligi, ali ovo kolo još nije kompletirano. Crno-bijeli bi do kraja runde mogli da napreduju za još jednu poziciju, ali i da padnu za dva mjesta pa da se ponovo nađu na poziciji koja ne donosi utakmice nakon završetka ligaškog dijela.

Ipak, zna se da je svaki trijumf u Evroligi bitan. Posebno su važne pobjede poput ove, jer crno-bijeli nikada ranije nisu pobijedili Dubai na gostujućem terenu. Sada su uspjeli u tome zahvaljujući fantastičnom Karliku Džounsu, ali i odličnom Alesandru Pajoli koji se pojavio u ključnim trenucima meča.

Crno-bijeli su zbog ove pobjede sebi popravili situaciju na tabeli, bez obzira da li će se to odraziti na plasman odmah na kraju ove runde. Sada je "gužva" na mjestima koja vode u plej-of, a Partizan je ravnopravan rival.

Nakon pobjede nad Dubaijem, Partizan se nalazi u velikoj grupi timova koji imaju skor 8-6. Za sada su u tom društvu Crvena zvezda, Barselona i Pariz, a mogli bi da im se pridruže još i Žalgiris (ako izgubi u 14. kolu), Real Madrid i Hapoel Tel Aviv (ako pobijede u 14. kolu).

Pogledajte tabelu:



