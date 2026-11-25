17 : 12 5. minut: Vodi Partizan 10:7 Rivs u tranziciji pogađa za tri i sada je 8:4. Bejkon pravi faul u napadu, a nakon toga Rajt nije precizan. Ipak, Kabengele je upisao skok i pogodio uz faul za 10:7.

17 : 08 3. minut: Kabengele za vođstvo 4:3 Robert Frenks pogađa sa penala, a onda je i Lakić pogodio za 3:0. Nakon promašaja za tri Partizana, Kabengele pogađa za 4:3.

17 : 00 Krećemo Kreće meč, oba tima su prilično oslabljena.

16 : 40 Kako su crno-bijeli pobijedili? Na kraju je Partizan savladao Dubai 78:76, a Dvejn Bejkon je imao šut za pobjedu na toj utakmici.

16 : 40 Veliki problemi za Partizan Derek Vilis je trenirao ali neće igrati protiv Dubaija. Luka Vildoza je takođe van tima, kao i Itan Tompson i Lamar Stivens.