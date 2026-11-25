Pratite uživo uz MONDO meč Dubaija i Partizana u Evroligi.
Partizan igra meč sa Dubaijem u Evroligi. Nakon što je crno-bijeli tim u Beogradu pobijedio u ABA ligi prije nekoliko dana, sada će se dva tima sastati u Evroligi.
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5. minut: Vodi Partizan 10:7
Rivs u tranziciji pogađa za tri i sada je 8:4. Bejkon pravi faul u napadu, a nakon toga Rajt nije precizan. Ipak, Kabengele je upisao skok i pogodio uz faul za 10:7.
3. minut: Kabengele za vođstvo 4:3
Robert Frenks pogađa sa penala, a onda je i Lakić pogodio za 3:0. Nakon promašaja za tri Partizana, Kabengele pogađa za 4:3.
Krećemo
Kreće meč, oba tima su prilično oslabljena.
Kako su crno-bijeli pobijedili?
Na kraju je Partizan savladao Dubai 78:76, a Dvejn Bejkon je imao šut za pobjedu na toj utakmici.
Veliki problemi za Partizan
Derek Vilis je trenirao ali neće igrati protiv Dubaija. Luka Vildoza je takođe van tima, kao i Itan Tompson i Lamar Stivens.
Partizan igra u Evroligi
Nakon što je Partizan igrao sa Dubaijem u ABA ligi, sada će ova dva rivala igrati u Evroligi.
UKRATKO
- Dubai - Partizan