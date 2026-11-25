Analitičar "Arene sport" i bivši reprezentativac Srbije Nikola Lončar je istakao da ne smatra da je ovo težak poraz i da ne treba Crvena zvezda da očajava poslije meča sa Virtusom.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je doživjela težak poraz od Virtusa na svom terenu 108:84, a Nikola Lončar je istakao da ne smatra da je to dramatičan i težak poraz crveno-bijelih. Naglasio je da je u trećoj četvrtini tim Ibona Navara pao i tada ispustio meč iz ruku.

Crvena zvezda je odigrala bez energije i mlako, sam Navaro je to istakao i preuzeo odgovornost za lošu pripremu za ovaj meč poslije utakmice.

"Iznenadio je Virtus. Ta treća četvrtina je bila onako poražavajuća za Crvenu zvezdu. Virtus je pogodio sve što je šutnuo na koš. Dobro su odigrali odbranu i odigrali su najbolju četvrtinu ove sezone. Crvena zvezda – vratio se Moneke, nije bio loš. Mislim da Crvenoj zvezdi treba ne samo Moneke, nego svaki igrač. Ta odbrana je bila dobra, ali šta ćete kada je Virtus stvarno pogađao iz nekih nemogućih situacija", rekao je Lončar.

"Nije težak poraz"

Vidi opis Nikola Lončar: "Virtus? Nije težak poraz" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Što se tiče samog poraza, sezona u Evroligi je duga i iako ovo može da se posmatra kao kiks i rezultatski težak poraz, ima kada Crvena zvezda da se ispravi.

"Mislim da nije nikako alarmantno stanje. Ja ne bih rekao da je ovo težak poraz, težak poraz je kada se nešto odlučuje, ali rezultatski ubjedljiv. Ne treba da se pravi nikakva panika. Greška treba da se ispravi naredne nedjelje. Teško je da se ispravi prije toga jer Zvezda igra naredne tri utakmice na strani, ali dosta utakmica u drugom dijelu se igra kod kuće. Analiziraće gdje su pogriješili. Sada neke teške riječi da se iznose mislim da je dosta rano", rekao je Nikola Lončar.