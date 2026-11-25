Dragan Džajić je u jednom momentu svadbe kod Duleta Savića uzeo u ruke i violinu.

Izvor: Sinisa_skala bend/Instagram

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dule Savić napravio je crkveno venčanje poslije 44 godine braka sa Marinom Rajević. Na slavlju su prisustvovale mnoge poznate ličnosti, posebno iz svijeta sporta, posebno legendarni igrači koje Savić odlično poznaje.

Tako se na društvenim mrežama pojavila i jedna zanimljiva slika na kojoj su uz Savića tu Vladimir Petrović Pižon i Dragan Džajić. Zanimljivo je i da je Džaja u jednom momentu uzeo i violinu, pa je uslikan sa njom u rukama.

Izgleda da im je bilo baš zanimljivo, bar ako je sudeći po fotografiji koja se pojavila na Instagramu.

Džajić više nije predsjednik FSS

Dragan Džajić je obavljao funkciju predsjednika fudbalskog saveza Srbije od 2023. do 2026. godine i od skoro više nije na tom položaju. Čeka se njegov nasljednik.

Očekuju se velike promjene u čelnoj kući srpskog fudbala, trenutno nema predsjednika i izbori se uskoro očekuju. Jedan od glavnih kandidata je Nemanja Vidić.

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