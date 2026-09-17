Zvezdan Terzić u Savezu, Džajić ne može da bude predsjednik: Zvezda promijenila predstavnika u Skupštini FSS

Crvena zvezda delegirala je Zvezdana Terzića u novi saziv Skupštine FSS umjesto Dragana Džajića, čime će aktuelni predsjednik Saveza u oktobru ostati bez prilike za reizbor.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić postao je član Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, koja će u oktobru birati novog predsjednika Saveza. Prema informacijama "Sport kluba", Terzić će u sazivu Skupštine FSS zamijeniti Dragana Džajića, aktuelnog i po svemu sudeći odlazećeg predsjednika Saveza.

Uključivanje Zvezdana Terzića u Skupštinu FSS ne znači automatski da će biti izabran za nasljednika Dragana Džajića poslije 12 i po godina u Zvezdi. Terzić je bio svojevremeno predsjednik Saveza od 2005. do 2008. godine i povratkom u Skupštinu bi se zvanično vratio u institucije FSS.

Savez je saopštio da će novi saziv Skupštine biti konstituisan 17. oktobra, kada bi trebalo da bude izabran novi predsjednik. Dragan Džajić je na čelu FSS od marta 2023.

FSS zakazao Skupštinu za oktobar

Izvor: MN PRESS

Prema najavljenom u četvrtak, Savez će dobiti novi saziv Skupštine, novog predsjednika i sva tijela koja bira skupština. Odbor za hitna pitanja zakazao je sjednicu za 17. oktobar sa početkom u 11 časova u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi. Kao deveta tačka navedena je najvažnija stavka: "Izbor predsjednika i ostalih članova Izvršnog odbora, izbor nezavisnih tijela (Nadzornog odbora, Odbora za sprovođenje izbora i pravnih tijela)".

Sve je izvjesnije da će se tog dana Džajić i formalno oprostiti od funkcije i da će srpski fudbalski savez dobiti novog predsjednika. Ovo su dosadašnji:

Zvezdan Terzić (2006 - 2008)

Tomislav Karadžić (2008 - 2016)

Slaviša Kokeza (2016 - 2021)

Marko Pantelić (2021)

Nenad Bjeković (2021 - 2023)

Dragan Džajić (2023 - 2026?)

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