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CSKA prejak za Igokeu m:tel: Aleksandrovčani poraženi na startu Superkupa VTB lige

CSKA prejak za Igokeu m:tel: Aleksandrovčani poraženi na startu Superkupa VTB lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Moskovski klub savladao je "igose" u prvoj utakmici na Superkupu VTB lige.

Superkup VTB lige CSKA Igokea Izvor: Facebook/KK Igokea

Košarkaši Igokee m:tel učestvuju od 17. do 20. septembra na Superkupu VTB lige u Moskvi. Izabranici Nenada Stefanovića odigrali su ovog četvrtka prvi meč grupne faze. Za rivala su imali moskovski CSKA, koji je trijumfovao rezultatom 92:81.

Ekipa koju kao trener predvodi Andreas Pistiolis držala je sve u svojim rukama i djelovalo je da ide ka prilično laganoj pobjedi.

Moskovljani su pred posljednju četvrtinu imali 17 poena prednosti (73:56), ali su puleni Nenada Stefanovića zakomplikovali situaciju na parketu početkom završne dionice.

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Napravili su seriju 11:0 i rivalu prišli na samo šest koraka (73:67), ali su Moskovljani uspjeli da odbiju još ozbiljniji nalet i na kraju ipak upišu pobjedu dvocifrenom razlikom.

U pobjedničkoj ekipi prednjačio je Melo Trimbl sa 28 poena, od čega čak 16 sa linije za slobodna bacanja, dok je drugi strijelac Moskovljana bio Livio Žan-Šarl, kojem je nedostajao jedan skok za dabl-dabl učinak (18 poena, 9 skokova).

Kad je riječ o Igokei m:tel, istakao se Strahinja Gavrilović sa 18 poena, dok je Roman Pen ostao "kratak" za asistenciju u nastojanju da ostvari dabl-dabl (14 poena, 9 asistencija). Na 14 poena zaustavio se, takođe, i Nejt Pjer-Luis

Drugi meč na VTB Superkupu Igokea m:tel će odigrati u subotu uveče, kada će odmjeriti snage sa Lokomotivom iz Kubana. Ovaj tim će svoj prvi meč na smotri, protiv CSKA, odigrati sutra (petak).

U drugoj grupi nalaze se Uniks, Zenit i Anadolu Efes. U prvoj utakmici Uniks je trijumfovao nad Zenitom razlikom od pet poena (78:73).

CSKA: Kurbanov 3, Žan-Šarl 18 (9 skokova), Antonov 2, Uhov 5, Ver 11, Klivlend 6, Karpenko 2, Ružencev 9, Trimbl 28, Astapkovič 7, Čadov, Elatoncev 1.

IGOKEA M:TEL: Stefanović 10, Gavrilović 18, Delalić 2, Pen 14, Manojlović 9, Armotreding 10, Paunović, Lazić 4, Pjer-Luis 14, Kovačević, Topolović, Hrstić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

VTB Superkup KK Igokea košarka CSKA Moskva

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