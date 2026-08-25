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Igokea m:tel deklasirala Krku: Slovenci nemoćni u Kranjskoj Gori

Igokea m:tel deklasirala Krku: Slovenci nemoćni u Kranjskoj Gori

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Aleksandrovčani su lako izašli na kraj sa timom iz Novog Mesta.

Igokea Krka 95:65 Izvor: KK Igokea

Košarkaši Igokee m:tel uknjižili su ovog utorka drugu pobjedu u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Nakon što su u Laktašima poslije drame trijumfovali nad ekipom Beča (99:98), izabranici Nenada Stefanovića su na startu pripremnog perioda u Kranjskoj Gori lako izašli na kraj sa ekipom Krke. Upisali su pobjedu razlikom od 30 poena (95:65), a ekipu iz Aleksandrovca može da raduje činjenica da su sedmorica igrača postigla dvocifren broj koševa.

Prednjačili su Strahinja Gavrilović i Lazar Stefanović, koji su u pobjedi učestvovali sa po 16 poena. Nikola Manojlović je dodao 13, Džoel Armotrading je upisao 12, po jedan manje uknjižili su Haris Delalić i Natanijel Pjer-Luis, dok se Sandro Antunović zaustavio na 10 poena.

U Kranjskoj Gori Igokea m:tel će još odmjeriti snage sa Napolijem i Bahčešehirom. Po povratku iz Slovenije slijedi meč protiv slovenačkog Šenčura, a kao šlag na tortu pripremnog perioda uslijediće učešće na prestižnom VTB Superkupu u Moskvi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Igokea košarka

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