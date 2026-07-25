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Banjalučanin napustio Igokeu m:tel i prešao u sarajevsku Bosnu

Banjalučanin napustio Igokeu m:tel i prešao u sarajevsku Bosnu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaški klub Bosna doveo je novo pojačanje na centarskoj poziciji.

Nikola Popović iz KK Igokea u KK Bosna Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Riječ je o 211 centimetara visokom Nikoli Popoviću, rođenom u Banjaluci, koji je proteklu sezonu proveo u redovima Igokee m:tel.

Nikola Popović (19.7.1997.) karijeru je započeo u juniorskom pogonu Crvene zvezde, nakon čega je četiri godine proveo u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je igrao za Boston Koledž Igls.

Po povratku u Evropu nastupao je za FMP, belgijski Okapi Alst, litvanski Litkabelis i mađarski Falko, da bi prošle sezone nosio dres "igosa".

Iskusni centar ima i zapažene reprezentativne nastupe - bio je član U17 reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, te U18 selekcije na Evropskom prvenstvu.

U ABA ligi je prošle sezone odigrao 23 utakmice, bilježeći prosječno 9,6 poena i 4,4 skoka po meču. U FIBA Ligi šampiona za Igokeu je upisivao osam poena, 4,3 skoka i 1,5 asistenciju po utakmici.

"Studenti" su njegovim dolaskom dobili visokog, iskusnog centra sa solidnim ABA ligama stažom i međunarodnim iskustvom, koji bi trebao značajno pojačati rotaciju pod košem.

"Nikola, dobrodošao u Sarajevo", poručeno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)

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Tagovi

KK Igokea KK Bosna Nikola Popović

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