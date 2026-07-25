Banjalučanin napustio Igokeu m:tel i prešao u sarajevsku Bosnu

Košarkaški klub Bosna doveo je novo pojačanje na centarskoj poziciji.
Riječ je o 211 centimetara visokom Nikoli Popoviću, rođenom u Banjaluci, koji je proteklu sezonu proveo u redovima Igokee m:tel.
Nikola Popović (19.7.1997.) karijeru je započeo u juniorskom pogonu Crvene zvezde, nakon čega je četiri godine proveo u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je igrao za Boston Koledž Igls.
Po povratku u Evropu nastupao je za FMP, belgijski Okapi Alst, litvanski Litkabelis i mađarski Falko, da bi prošle sezone nosio dres "igosa".
Iskusni centar ima i zapažene reprezentativne nastupe - bio je član U17 reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, te U18 selekcije na Evropskom prvenstvu.
U ABA ligi je prošle sezone odigrao 23 utakmice, bilježeći prosječno 9,6 poena i 4,4 skoka po meču. U FIBA Ligi šampiona za Igokeu je upisivao osam poena, 4,3 skoka i 1,5 asistenciju po utakmici.
"Studenti" su njegovim dolaskom dobili visokog, iskusnog centra sa solidnim ABA ligama stažom i međunarodnim iskustvom, koji bi trebao značajno pojačati rotaciju pod košem.
"Nikola, dobrodošao u Sarajevo", poručeno je iz sarajevskog kluba.
(MONDO)