Centar Igokee o ubjedljivom porazu od Partizana: "Pristup na početku nije bio pravi, to nas je koštalo"

Nikola Popović podijelio je utiske sa meča u kojem je njegov tim doživio ubjedljiv poraz.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su ubjedljiv poraz u duelu sa Partizanom.

Crno-bijeli su u zaostalom meču 7. runde u Laktašima trijumfovali rezultatom 103:81, a da bi moglo tako da bude, pokazala je već prva dionica, koju je tim Đoana Penjaroje riješio razlikom od 15 poena (18:33). Domaćin je uspio da se vrati u meč u drugoj četvrtini, prišavši na jednocifren minus, ali ne i da ozbiljnije ugrozi goste iz Beograda.

"Nismo ušli u utakmicu sa pravim pristupom i to nas je koštalo na kraju. Pokušali smo da stignemo, što i jesmo u drugoj četvrtini, ali na kraju se desilo to što se desilo, jedan bolan poraz. Dolazi nam sada Studentski centar, spremamo se za tu utakmicu koja nam je jako važna za plasman dalje i mislim da ćemo trijumfovati", rekao je centar Igokee m:tel Nikola Popović, osvrnuvši se na partije Beograđana u Evroligi u kojoj su nanizali sedam poraza.

"Oni su pokazali da su individualno mnogo jaki. Sad kao tim, ne znam, ali individualno jesu i tako su igrali cijelo vrijeme."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)