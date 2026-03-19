Odličan potez Borca: Jedan od najbitnijih fudbalera produžio ugovor na 34. rođendan!

Jedan od najboljih fudbalera Borca Miloš Jojić ostaće u banjalučkom klubu i naredne sezone.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Miloš Jojić produžio je ugovor do ljeta naredne godine, potvrdio je u četvrtak klub iz Banjaluke.

Na njegov 34. rođendan, internacionalac iz Srbije je stavio paraf na novi jednogodišnji ugovor.

"Za nove pobjede", rekao je Jokić u videu objavljenom na kanalima banjalučkog kluba.

"Od prvog dana pokazao je veliku privrženost našem klubu i gradu, a na terenu i van njega, da je igrač i čovjek za velika djela. Miloš Jojić danas proslavlja svoj 34. rođendan i potpisom na produžetak saradnje sa našim klubom ispunili smo obostranu želju. Miloše, želimo ti puno sreće i uspjeha i da zajedno slavimo nove pobjede i trofeje. NEKA TRAJE, NEKA SE PAMTI", saopšteno je iz Borca.

Ove sezone, nekadašnji fudbaler Partizana, Kelna, Borusije Dortmund, Bašakšekira i Volfsbergera je jedan od ključnih igrača u ekipi Vinka Marinovića.

Jojićeve partije na sredini terena, doprinijele su napretku cijelog tima, a njemu na "dušu" ide i veliki dio zasluga što su "eksplodirali" Luka Juričić, sa 20 postignutih golova najbolji strijelac Premijer lige BiH, kao i Stefan Savić sa 10 pogodaka manje i jedan od najboljih asistenata šampionata.

Ove sezone, sam Jojić je postigao dva gola uz tri asistencije, ali je nesumnjivo jedan od najvažnijih fudbalera Borca u pohodu na šampionsku titulu. Crveno-plavi su lideri na tabeli prvenstva BiH sa 59 bodova, devet više od drugoplasiranog Zrinjskog iz Mostara.

(MONDO)