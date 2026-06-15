Milan ima novog trenera: Strahinja Pavlović će slaviti, ovo je najbolja opcija za njega

Ruben Amorim je novi trener Milana, a to vrlo vjerovatno znači da će Strahinja Pavlović i te kako imati mjesta u timu.

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Ruben Amorim je novi trener Milana, javio je najpoznatiji fudbalski insajder na svijetu Fabricio Romano. Portugalski stručnjak je bio bez posla poslije brodoloma sa Mančester junajtedom, ali sada će preuzeti "rosonere". Pričalo se da u Milanu žele Olivera Glasnera, ali na kraju će mladi Portugalac preuzeti ekipu.

U sezoni iza nas Maks Alegri je vodio Milan i na kraju je tim ostao bez Lige šampiona pošto je završio kao peti iza Rome i Koma. Nakon toga je došlo vrijeme za promjenu i odluka je pala da Amorim preuzme tim. Nekadašnji vezista Benfike i reprezentativac Portugala vodio je Kasa Piju i Bragu prije nego što se proslavio kao trener Sportinga, a ovo bi mogle da budu dobre vijesti za Strahinju Pavlovića.

Strahinja će igrati?

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Prošle sezone je srpski defanzivac odigrao 38 utakmica za Milan, a kako Ruben Amorim preferira da igra sa tri štopera vjerovatno će biti mjesta u timu za stamenog momka iz Šapca.

Osim Pavlovića štoperi u timu su Koni de Vinter, FIkajo Tomori, Mateo Gabija i David Odogu, tako da bi trebalo da Strahinja ima mjesta i te kako u timu.