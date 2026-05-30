Maurisio Poketino preuzima Milan nakon Mundijala?

Selektor reprezentacije SAD Maurisio Poketino obavio je početne pregovore sa fudbalskim klubom Milan o mogućem angažmanu.

Milan traži trenera otkako je ove sedmice otpušten Masimilijano Alegri na kraju sezone u Seriji A, a Poketinov ugovor sa Fudbalskim savezom SAD ističe po završetku Svjetskog prvenstva, koje se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

On je sada posvećen samo tom turniru, ali bi po završetku Mundijala mogao da se vrati radu u klubu.

Upitan da li se sastao sa čelnicima Milana, Poketino je odgovorio: "Ne", prije nego što je nagovijestio da su na sastanku bili njegovi predstavnici.

"Možda, moguće, pošto moraju da rade svoj posao. Ako sam se sreo sa nekim, šta onda? Šta će da se promijeni ako sam se sreo sa nekim? Svuda imamo prijatelje, a moji predstavnici rade za mene pokušavajući da pronađu najbolju mogućnost za budućnost. To je normalno", naveo je Poketino, a prenijele agencije.

Bivši menadžer Totenhema i Čelsija rekao je da je zajedno sa izvršnim direktorom američkog Saveza Tijem Batsonom govorio o mogućem ostanku na mjestu selektora "jenkija".

"Pitao je da li smo zainteresovani da saslušamo o projektu Saveza za naredne četiri godine. I rekli smo naravno da smo otvoreni. Mislite li da ćemo, ako imamo obaveze prema nekome, gubiti vrijeme da saslušamo?", dodao je on.

Baston je rekao da je Poketino od prvog trenutka bio nevjerovatno transparentan u vezi kontakta sa drugim klubovima i da su mnogi zainteresovani za njega i njegov trenerski tim.

Posljednji put Poketino je radio u klupskom fudbalu u sezoni 2023/2024 u Čelsiju, sa kojim je zauzeo šesto mjesto u Premijer ligi i izgubio u finalu Liga kupa od Liverpula.

Prije toga je pola sezone radio u Pari sen Žermenu, sa kojim je osvojio duplu krunu, titulu i Kup Francuske.

Takođe, pet i po godina je trenirao Totenhem, sa kojim je 2019. godine stigao do finala Lige šampiona u kome je londonska ekipa izgubila 0:2 od Liverpula.

Takođe, bio je trener Espanjola i Sautemptona.

Uprava Milana otpustila je Alegrija jer ekipa nije uspjela da se plasira u Ligu šampiona nakon što su "rosoneri" u posljednjem kolu izgubili od Kaljarija na "San Siru" (1:2) i pali sa trećeg, na peto mjesto na tabeli Serije A.

