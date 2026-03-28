Izjava koja će odjeknuti svijetom: Amerika može da osvoji Mundijal!

Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino rekao je da njegovi igrači mogu da ostvare ono što niko ne misli da je moguće - da osvoje Svjetsko prvenstvo.

Poketino kaže da Amerika može da osvoji Mundijal Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Selektor SAD Maurisio Poketino je veliki optimista uoči predstojećeg Mundijala koji je na programu od 11. juna do 19. jula u Americi, Meksiku i Kanadi.

"Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista vjerujemo da možemo to. Moramo da sanjamo", rekao je Poketino na konferenciji za novinare.

Poketino je javno ponovio poruku koju je prenio igračima kada su došli na pripreme ove sedmice.

"Snovi inspirišu stvarnost. Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista vjeruju u nas i da nas podrže", rekao je Poketino.

(mondo.ba/Kurir)

