Ergin Ataman napao srpske novinare: "Sad opet mogu da pišu da sam najgori trener"

Nevjerovatno šta je sebi dopustio nakon poraza od Olimpijakosa trener Panatinaikosa Ergin Ataman.

Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Finalna serija košarkaškog prvenstva u Grčkoj svake godine donese mnogo uzbuđenja, a ove takmičarske godine već na samom početku je postalo burno. Olimpijakos je savladao Panatinaikos (82:76) uz mnogo tenzije, jer se ekipa Ergina Atamana vratila iz ogromnog minusa i meč uvela u egal, samo da bi probudila Tomasa Vokapa koji joj je trojkom zario nož u srce.

Nije to presudilo, tvrdi turski trener Ergin Ataman koji vodi Panatinaikos kroz ovu veoma neuspješnu sezonu. On smatra da su prelomila slobodna bacanja - zbog kojih će "mediji u Grčkoj i Srbiji ponovo imati priliku da pišu kako je on najgori trener u Evropi". Otkud mu to da se u Srbiji neko bavi njegovim trenerskim kvalitetima, pojma nemamo...

"Rezultat utakmice 82:76. Ne, rezultat utakmice je 29:5. Olimpijakos je imao 29 slobodnih bacanja, mi smo imali pet. Za vas, za grčke medije i srpske medije, nastavite da pišete isto iz nedjelje u nedjelju, da je Ataman najgori trener u Evropi i da vi imate najbolje sudije na kontinentu. Čestitke, to je sve", rekao je Ataman i lupio šakom o sto kao da je u svojoj kući.

Ergin Ataman criticized the officiating. slammed his hand on the table ( left the presser



"Result is 82 - 76. No, result is 29 - 5 free throws.



Greek media, Serbian media, continue writing the same: Ataman is the worst coach in Europe & you have the best refs in the continent"pic.twitter.com/FpPQZCOwvU — Eurohoops (@Eurohoopsnet)June 3, 2026

Košarkaši Olimpijakosa sada vode u finalnoj seriji grčkog prvenstva i daleko su bliži osvajanju šampionske titule. To bi bio još jedan veliki udarac za Panatinaikos, koji je prije samo nekoliko nedjelja morao da gleda kako njihov najveći rival u njihovoj hali osvaja Fajnal-for Evrolige na koji se nisu čak ni plasirali.

Zbog toga što je ova sezone Panatinaikosa izuzetno neuspešna, sve se glasnije može čuti da je spremna smjena Ergina Atamana. Navodno, Dimitris Janakopulos neće žaliti novca da tokom ljeta u klub vrati Željka Obradovića, najtrofejnijeg evropskog trenera i najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba.

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