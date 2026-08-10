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Skandal u Americi poslije Mundijala: Argentinski fudbaler uhapšen, hoće da ga deportuju

Skandal u Americi poslije Mundijala: Argentinski fudbaler uhapšen, hoće da ga deportuju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije Mundijala u Americi, argentinski fudbaler Matijas Alehandro Purain je uhapšen.

U SAD deportuju fudbalera iz Argentine Izvor: Copyright Lawrey/Shutterstock

Po završetku Svjetskog prvenstva stvari se ne smiruju. Argentinski fudbaler Matijas Alehandro Purain je uhapšen i prijeti mu deportacija. On igra u Majamiju u redovima trećeligaša Majami Junajteda i tamo ga je uhapsila ICE (američka vladina agencija za sprovođenje imigracionih i carinskih zakona).

Uhapšen je i sa lisicama na rukama je prebačen u strogi pritvor, odnosno pritvor sa maksimalnim nivoom obezbjeđenja. Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, on je dobio dozvolu da bude u Americi samo šest mjeseci kada je ušao u zemlju 2019. godine.

Međutim, Purainova porodica i advokati tvrde da je tražio azil, da ima i broj socijalnog osiguranja, nešto slično kao naš JMBG. Oni tvrde da ima svu potrebnu dokumentaciju, dok je očigledno da Amerikanci hoće da ga deportuju...

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Tagovi

SAD Argentina fudbaleri deportacija

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