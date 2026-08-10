Skandal u Americi poslije Mundijala: Argentinski fudbaler uhapšen, hoće da ga deportuju

Poslije Mundijala u Americi, argentinski fudbaler Matijas Alehandro Purain je uhapšen.

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Po završetku Svjetskog prvenstva stvari se ne smiruju. Argentinski fudbaler Matijas Alehandro Purain je uhapšen i prijeti mu deportacija. On igra u Majamiju u redovima trećeligaša Majami Junajteda i tamo ga je uhapsila ICE (američka vladina agencija za sprovođenje imigracionih i carinskih zakona).

Uhapšen je i sa lisicama na rukama je prebačen u strogi pritvor, odnosno pritvor sa maksimalnim nivoom obezbjeđenja. Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, on je dobio dozvolu da bude u Americi samo šest mjeseci kada je ušao u zemlju 2019. godine.

‍♂️ Argentine footballer Matías Pourrain, who plays for Miami United, a fourth-tier team in the United States, was detained by ICE and sent to a maximum-security detention centre last week while travelling with his team to Los Angeles for a match.



The Immigration and Customs…pic.twitter.com/9iPfuI47wQ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)August 10, 2026

Međutim, Purainova porodica i advokati tvrde da je tražio azil, da ima i broj socijalnog osiguranja, nešto slično kao naš JMBG. Oni tvrde da ima svu potrebnu dokumentaciju, dok je očigledno da Amerikanci hoće da ga deportuju...