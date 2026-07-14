Donald Tramp je uništio snove Amerikancima: Ispali sa SP, pa priznali ko je najveći krivac

Reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun otkrio je kako je doživio odluku FIFA da mu ukine suspenziju poslije meča sa Bosnom i Hercegovinom na Mundijalu.

Izvor: CHRISTOPHER TORRES/EPA

Od trenutka kada je FIFA riješila da ukine kaznu Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije Folarinu Balogunu, atmosfera u timu postala je napetija. Zbog čega je jedan od domaćina poklekao u najvažnijem momentu takmičenja, otkrio je glavni akter ove priče.

Susret protiv Bosne i Hercegovine, incident koji je obilježio ovaj meč, potom suspenzija i na kraju njeno ukidanje - priča koja je trajala danima i u kojoj je i Donald Tramp bio akter sada je dobila epilog. Od trenutka kada je FIFA donijela odluku da suspenzija bude ukinuta, nije nastala samo debata širom svijeta, već i unutar reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

"Moja prva reakcija bila je da sam srećan što sam u timu", rekao je Balogun.

"Kada sam počeo ozbiljnije da razmišljam o svemu, bilo mi je jasno da će ova situacija izazvati mnogo reakcija. Vidio sam i kod saigrača određenu napetost, jer je u pitanju nešto što se ne viđa često i što je potpuno drugačije od svega ranije", dodao je.

Sreća se brzo pretvorila u problem.

"Kako se utakmica približavala, trudio sam se da ostanem maksimalno fokusiran i da se pripremim na pravi način, ali nije bilo jednostavno. Bilo je mnogo stvari koje su dolazile spolja i teško ih je bilo potpuno ignorisati", otkrio je Amerikanac.

Na kraju, domaćin nije uspio da opravda prednost domaćeg terena. Sjedinjene Američke Države poražene su od Belgije rezultatom 4:1 i eliminisane su sa takmičenja.

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