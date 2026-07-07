Belgija pregazila SAD na Mundijalu: Donalde Trampe, više nemaš koga da pozoveš

Reprezentacija SAD ubjedljivo poražena u Vašingtonu, nakon kontroverzi koje su danima najavljivale meč protiv Belgije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Belgije savladala je i to izuzetno ubedljivo (4:1) jednog od domaćina Mundijala 2026, nacionalni tim SAD u najkontroverznijem meču ovogodišnjeg turnira. Uvertira u susret osmine finala bio je telefonski poziv koji je predsjednik SAD Donald Tramp uputio predsjedniku FIFA Donaldu Trampu, a koji je rezultirao "ukidanjem" crvenog kartona za napadača Florana Baloguna.

Ni napadač koji je bio jedan od najboljih igrača SAD u dosadašnjem dijelu turnira nije pomogao ekipi da u Vašingtonu izbjegne debakl. Balogun se našao u startnoj postavi, ali je njegov doprinos utakmici bio minimalan - jer su se za sve najbitnije detalje meča pitali Belgijanci!

Da će ovo biti noć u kojoj će Amerika plakati u Vašingtonu postalo je jasno već od prvog minuta. Nesigurnost domaćih igrača na terenu bila je toliko gusta da su belgijski fudbaleri mogli da je sijeku nožem, a ulogu dželata brzo je preuzeo Šarl De Ketelare. Na asistenciju Raskina pogodio je već u devetom minutu, a zatim ponovo u 33. minutu meča kada mu je asistirao Leandro Trosar. Samo dva minuta ranije Tilman je iz slobodnog udarca poravnao na 1:1 - uz veliku pomoć Vanakena kojeg je lopta zakačila - i dao Amerikancima nadu da mogu do četvrtfinala...

Realnost je da su američki fudbaleri, uprkos iskoraku koji su napravili ove godine, daleko od svjetskog vrha. Postalo je to jasno tokom drugog dijela meča u Vašingtonu, kada su se počastili rezervista Hans Vanaken koji je iskoristio asistenciju De Ketelarea i Romelu Lukaku koji je u trećem minutu nadoknade na asistenciju Vanakena stavio tačku na ovu utakmicu.

Ako je Donald Tramp gledao, nije imao šta da vidi. Ako je, kojim slučajem fudbal uspio da ga zainteresuje, vjerovatno je poželio da podigne slušalicu, nekoga nazove i kaže kako domaćin ne bi trebalo ovako bolno da ispadne sa turnira. Na žalost predsjednika SAD i svih navijača ove reprezentacije, pomoć prijatelja već je iskorišćena. Pomoć publike takođe, ona je tu bila od početka turnira. Za pola-pola u fudbalu nema mjesta - ili je crveni karton ili nije, ili je ofsajd ili nije, ili je penal ili nije.

Zato su nekakvi fudbalski bogovi, sreća, karma ili ko zna ko već uredili da četvrtfinale Mundijala 2026 igra tim koji zna pravila. Reprezentacija Belgije će 10. jula (21.00) odmjeriti snage sa Španijom u borbi za polufinale Svjetskog prvenstva. Tada ćemo uživati u fudbalu, umjesto da slušamo gluve telefone.

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