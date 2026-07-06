Uživo Španija - Portugal: Pjušte šanse u Dalasu, razbranio se Košta!

Pratite uživo meč Španije i Portugala na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Španija i Portugal sastaju se u Dalasu u vjerovatno najvećem derbiju Svjetskog prvenstva do sada. Mogu li Lamin Jamal i drugovi da nastave gdje su stali na Evropskom prvenstvu prije dvije godine i da li je ovo posljednji meč u karijeri za Kristijana Ronalda u dresu Portugala?

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz minuta u minut.