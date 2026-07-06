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Uživo Španija - Portugal: Pjušte šanse u Dalasu, razbranio se Košta! 0
uživo Svjetsko prvenstvo portugal Španija prenos
uživo Svjetsko prvenstvo portugal Španija prenos
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Uživo Španija - Portugal: Pjušte šanse u Dalasu, razbranio se Košta!

Pratite uživo meč Španije i Portugala na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Španija i Portugal sastaju se u Dalasu u vjerovatno najvećem derbiju Svjetskog prvenstva do sada. Mogu li Lamin Jamal i drugovi da nastave gdje su stali na Evropskom prvenstvu prije dvije godine i da li je ovo posljednji meč u karijeri za Kristijana Ronalda u dresu Portugala?

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz minuta u minut.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:38

37' Sjajna šansa za Portugalce!

Zakačila je lopta Unai Simona nakon pokušaja glavom Žoaa Feliksa iz teške pozicije, stigla je na kraju do Ronalda, ali golman Atletik Bilbaa brani njegov pokušaj

21:32

30' Kakva šansa za Olma!

Ogromna šansa za Danija Olma koji je sa šest metara glavom šutirao pored gola.

21:19

16' - Šanse!

U jednom napadu dvije odlične šanse brani Dijogo Košta. Prvo je Lamin Jamal u svom stilu gađao dalji ugao sa desne strane, pa sa suprotnog boka na isti način i Aleks Baena. Vrhovima prstiju Košta skida!

21:18

8' - Ojarzabal!

Pobjegao je Ojarzabal odbrani Portugala, izašao je pred Kostu, ali šutira malo pored gola.

21:10

7' - Nije loše!

Jako šutira Ojarzabal na jednoj, pa Kanselo na drugoj strani. "Zagrijavaju" se igrači dva tima, čeka nas ovdje dobar fudbal.

21:06

Sastavi

PORTUGAL: D. Košta - Kanselo, Dijaš, Veiga, Mendeš - Ž. Neveš, Vitinja, B. Fernandeš - Neto, Feliks i K. Ronaldo.

ŠPANIJA: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Pedri, Rodri, Olmo - Lamin Jamal, Baena i Ojarzabal.

21:05

Dobro došli u MONDO live

Portugal i Španija sastaju se večeras od 21.00 u Dalasu u vjerovatno najvećem derbiju dosadašnjeg Svetskog prvenstva. Aktuelni šampion Evrope želi da dođe i do titule prvaka svijeta, međutim ne igra naročito impresivno na ovom turniru, što se isto može reći i za Portugal koji se prethodno "provukao" protiv Hrvatske.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz minuta u minut.

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