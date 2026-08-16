Želite da lavanda ponovo procvjeta? Do kraja avgusta uradite ovu jednostavnu stvar i uživajte u novim cvjetovima

Lavanda može ponovo da procvjeta i krajem ljeta. Saznajte kako da pravilnim uklanjanjem precvjetalih cvjetova podstaknete novo cvjetanje i sačuvate biljku zdravom.

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Lavanda bi tokom avgusta trebalo da bude pri kraju cvjetanja, ali postoji jednostavan trik kojim možete produžiti njeno cvjetanje i istovremeno pripremiti biljku za hladnije vrijeme koje stiže narednog mjeseca. Kalum Harvi, stručnjak za baštovanstvo iz kompanije Sloane and Sons, otkrio je da uklanjanje precvetalih cvjetova lavande može pomoći da biljka ostane zdrava, a možda čak podstaći i novo cvjetanje. "Tokom ljeta cvjetovi lavande počinju da venu, naročito u avgustu. To je odlična prilika da uklonite precvjetale cvjetove, ukoliko ih već niste ubrali. Uklanjanjem precvjetalih cvjetova možete podstaći lavandu da ponovo procvjeta", rekao je Harvi. Uklanjanje precvjetalih cvjetova jednostavna je baštenska tehnika kojom se uklanjaju uveli cvjetovi sa biljke, kako ona ne bi trošila energiju na dijelove koji su završili svoj životni ciklus.

Ako lavanda troši previše energije na uvele cvjetove, neće joj ostati dovoljno rezervi da razvije novo korenje ili ojača korijenov sistem pre dolaska zime.

To može dovesti do toga da se lavanda narednog proljeća teže razvija i cvjeta, pa postoji veća verovatnoća da će biljka ostati slaba i nedovoljno razvijena.

Uklanjanje precvetalih cvjetova traje najviše nekoliko minuta, a može pomoći lavandi da nastavi da napreduje. Takođe, postoji veća šansa da ćete dobiti novi talas cvjetova i pred sam kraj ljeta.

Žena sređuje lavandu

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Kako pravilno ukloniti precvjetale cvjetove lavande

Sve što treba da uradite jeste da pronađete cvetove koji venu pri vrhu lavande. Oni bi trebalo da budu krti na dodir i sivkasto-braon boje.

Prstom pratite stabljiku uvelog cvijeta sve dok ne dođete do prvog para listova.

Čistim makazama ili baštenskim makazama pažljivo odrežite stabljiku neposredno iznad listova. Ponovite postupak sa svim precvjetalim cvjetovima na biljci.

Ova jednostavna tehnika traje svega nekoliko sekundi, ali predstavlja jedan od najboljih načina da preusmjerite energiju lavande, omogućite joj da nastavi da cvjeta i da izgleda lijepo kada u septembru stigne jesen.

Ipak, kada lavanda u potpunosti završi cvjetanje, trebalo bi da uklonite sve stare cvjetove što temeljitije, kako bi biljka ostala uredna i vitalna.

Izbjegavajte sječenje drvenastih stabljika, jer one ne mogu ponovo da izrastu i njihovo oštećivanje može ozbiljno da naškodi biljci.