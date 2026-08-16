Koja hrana je dobra za štitnu žlijezdu? Stručnjaci savjetuju da ovih 8 namirnica podržavaju njen rad

Saznajte koje namirnice mogu da podrže zdravlje štitne žlijezde i obezbijede važne hranljive materije poput joda, selena i omega-3 masnih kiselina.

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Pravilnim izborom namirnica možete obezbijediti nutrijente važne za normalan rad štitne žlijezde.

Neke svakodnevne namirnice mogu biti posebno korisne kao dio uravnotežene ishrane.

Saznajte šta bi trebalo češće da se nađe na vašem tanjiru ako želite da podržite zdravlje štitne žlijezde.

Štitna žlijezda jedna je od najvažnijih žlijezda u ljudskom organizmu jer ima ključnu ulogu u regulisanju metabolizma, energije i tjelesne temperature. Kada ne funkcioniše pravilno, mogu se pojaviti različiti problemi, uključujući usporen ili ubrzan rad štitne žlijezde.

Iako ishrana sama po sebi ne može da zamijeni liječenje kada je ono potrebno, pravilan izbor namirnica može pružiti dodatnu podršku zdravlju štitne žlijezde i obezbijediti hranljive materije važne za njen normalan rad.

Jaja

Jaja su jedna od namirnica koje mogu biti koristan dio uravnotežene ishrane jer sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa – hranljive materije koje su važne za normalno funkcionisanje štitne žlijezde.

Masna riba

Masna riba, poput lososa, sardine i skuše, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje doprinose smanjenju upalnih procesa u organizmu. Ove namirnice posebno su vrijedan izbor zbog sadržaja zdravih masti koje imaju važnu ulogu u očuvanju opšteg zdravlja.

Riba

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Brazilski orah

Brazilski orah poznat je po visokom sadržaju selena, minerala koji učestvuje u stvaranju i pretvaranju hormona štitne žlijezde. Međutim, zbog velike količine selena, dovoljno je konzumirati male količine ove namirnice.

Zeleno lisnato povrće

Zeleno lisnato povrće, poput spanaća, blitve i kelja, sadrži magnezijum i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelija od štetnog djelovanja slobodnih radikala.

Zelena salata

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Kupusnjače

Kada je riječ o kupusnjačama, poput brokolija, kupusa i karfiola, preporučuje se da se uglavnom konzumiraju kuvane, posebno kod osoba koje imaju određene probleme sa štitnom žlijezdom, jer kuvanje smanjuje jedinjenja koja mogu uticati na iskorišćavanje joda u organizmu.

Bobičasto voće

Bobičasto voće, poput borovnica i malina, bogato je antioksidansima koji pomažu u zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Bobičasto voće

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Bijeli luk

Bijeli luk se takođe često izdvaja zbog svojih prirodnih antiinflamatornih svojstava i može biti dio raznovrsne i uravnotežene ishrane.

Batat

Batat može biti dobar izbor zbog sadržaja vlakana i sposobnosti da doprinese stabilnijem nivou šećera u krvi.

Zdrava i raznovrsna ishrana, uz dovoljan unos važnih minerala i vitamina, može biti važan dio brige o štitnoj žlijezdi. Kombinacija kvalitetnih namirnica i uravnoteženih prehrambenih navika doprinosi boljem funkcionisanju cijelog organizma.