Zapečena tjestenina sa piletinom i limunom: Samo promiješajte sve sastojke i sačekajte da rerna odradi sav posao

Evo kako da lako napravite ručak za cijelu porodicu tokom vrelih ljetnih dana. Sve izmiješajte, stavite u rernu i dobićete zapečenu tjesteninu sa piletinom i limunom.

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Ako želite ukusan domaći ručak, a ne želite da provodite mnogo vremena pored šporeta i poslije pranja gomilu posuđa, ovaj recept je odličan izbor.

Pileći karabataci, sitna tjestenina, kremasti sos, limun i parmezan peku se zajedno u jednoj posudi. Tokom pečenja tjestenina upija ukuse bujona i začina, dok parmezan na kraju pravi zlatnu koricu.

Rezultat je sočno, mirisno i zasitno jelo koje se jednostavno priprema.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Kategorija: pasta

Porcije: 4

Energetska vrijednost: 620 kcal po porciji

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme: 55 minuta

Sastojci

700–900 g pilećih karabataka bez kostiju i kože

200 g sitne tjestenine, poput orza

500 ml pilećeg bujona

120 ml pavlake za kuvanje

1 limun, korica i sok

šaka svježeg špinata

2 kašike ulja

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice bijelog luka u prahu

1/2 kašičice crnog luka u prahu

1/2 kašičice mljevene slatke paprike

1/2 kašičice italijanske mješavine začina

50 g rendanog parmezana

Priprema

1. Pripremite podlogu

U veću vatrostalnu posudu sipajte tjesteninu, pileći bujon, pavlaku za kuvanje, limunov sok i rendanu koricu limuna. Sve dobro promiješajte.

2. Dodajte spanać i piletinu

Preko tjestenine rasporedite svježi spanać, a zatim stavite pileće karabatake.

3. Začinite piletinu

Prelijte meso uljem, pa ga ravnomjerno pospite solju, bijelim i crnim lukom u prahu, mljevenom paprikom i italijanskim začinima.

4. Pecite poklopljeno

Posudu pokrijte aluminijumskom folijom ili poklopcem i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 30 minuta.

5. Dodajte parmezan

Skinite foliju, pospite jelo rendanim parmezanom i vratite ga u rernu.

6. Zapecite

Pecite još pet do 10 minuta, odnosno dok se sir ne otopi i blago ne porumeni.

Ostavite jelo nekoliko minuta da odstoji prije serviranja.

Bonus savjet: Piletinu izvadite iz frižidera oko 20 minuta prije pečenja kako bi se ravnomjernije ispekla.