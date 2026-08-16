Zapečena tjestenina sa piletinom i limunom: Samo promiješajte sve sastojke i sačekajte da rerna odradi sav posao

Evo kako da lako napravite ručak za cijelu porodicu tokom vrelih ljetnih dana. Sve izmiješajte, stavite u rernu i dobićete zapečenu tjesteninu sa piletinom i limunom.
Ako želite ukusan domaći ručak, a ne želite da provodite mnogo vremena pored šporeta i poslije pranja gomilu posuđa, ovaj recept je odličan izbor.
Pileći karabataci, sitna tjestenina, kremasti sos, limun i parmezan peku se zajedno u jednoj posudi. Tokom pečenja tjestenina upija ukuse bujona i začina, dok parmezan na kraju pravi zlatnu koricu.
Rezultat je sočno, mirisno i zasitno jelo koje se jednostavno priprema.
Osnovne informacije
- Kuhinja: internacionalna
- Kategorija: pasta
- Porcije: 4
- Energetska vrijednost: 620 kcal po porciji
- Vrijeme pripreme: 15 minuta
- Vrijeme pečenja: 40 minuta
- Ukupno vrijeme: 55 minuta
Sastojci
- 700–900 g pilećih karabataka bez kostiju i kože
- 200 g sitne tjestenine, poput orza
- 500 ml pilećeg bujona
- 120 ml pavlake za kuvanje
- 1 limun, korica i sok
- šaka svježeg špinata
- 2 kašike ulja
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 kašičice bijelog luka u prahu
- 1/2 kašičice crnog luka u prahu
- 1/2 kašičice mljevene slatke paprike
- 1/2 kašičice italijanske mješavine začina
- 50 g rendanog parmezana
Priprema
1. Pripremite podlogu
U veću vatrostalnu posudu sipajte tjesteninu, pileći bujon, pavlaku za kuvanje, limunov sok i rendanu koricu limuna. Sve dobro promiješajte.
2. Dodajte spanać i piletinu
Preko tjestenine rasporedite svježi spanać, a zatim stavite pileće karabatake.
3. Začinite piletinu
Prelijte meso uljem, pa ga ravnomjerno pospite solju, bijelim i crnim lukom u prahu, mljevenom paprikom i italijanskim začinima.
4. Pecite poklopljeno
Posudu pokrijte aluminijumskom folijom ili poklopcem i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 30 minuta.
5. Dodajte parmezan
Skinite foliju, pospite jelo rendanim parmezanom i vratite ga u rernu.
6. Zapecite
Pecite još pet do 10 minuta, odnosno dok se sir ne otopi i blago ne porumeni.
Ostavite jelo nekoliko minuta da odstoji prije serviranja.
Bonus savjet: Piletinu izvadite iz frižidera oko 20 minuta prije pečenja kako bi se ravnomjernije ispekla.