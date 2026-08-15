Sklonili ste se sa sunca, ali glavobolja ne prolazi? Posljedice sunčanice mogu da traju danima

Saznajte kako prepoznati sunčanicu, šta uraditi kada dođe do pregrijavanja organizma i zašto glavobolja i malaksalost mogu trajati danima nakon izlaganja suncu.

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Proveli ste previše vremena na jakom suncu, a ni sljedećeg dana glavobolja ne prolazi, smetaju vam svjetlost i zvuci i osjećate se iscrpljeno? Tegobe izazvane sunčanicom ne moraju da nestanu čim se sklonimo u hlad, već pojedini simptomi mogu da potraju i nekoliko dana.

Sunčanica nastaje usljed pregrijavanja tijela i dužeg izlaganja nezaštićene glave, posebno potiljka, direktnom suncu. Dolazi do širenja krvnih sudova oko mozga i pregrijavanja moždanog tkiva, a u težim slučajevima mogu da nastanu ozbiljni poremećaji svijesti.

Kako prepoznati sunčanicu?

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica. Koža može da bude suva, a ako osoba ostane na suncu, mogu da se pojave zujanje u ušima, problemi sa vidom i izražena malaksalost.

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica

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U težim slučajevima dolazi do omamljenosti, širenja zjenica i gubitka svijesti, uz ubrzan puls i plitko, ubrzano disanje. Takvo stanje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Šta uraditi odmah?

Osobu kod koje se sumnja na sunčanicu treba skloniti sa sunca i smjestiti u hlad, u poluležeći položaj. Višak odjeće treba skinuti, a tijelo postepeno rashlađivati polivanjem vodom sobne temperature ili hladnim oblogama na potiljku. Veoma hladna voda se ne preporučuje.

Tjelesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni. Ako osoba izgubi svijest, treba je položiti na bok i potražiti ljekarsku pomoć.

Tjelesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni

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Ako je pri svijesti, treba joj davati hladne napitke radi nadoknade tečnosti, dok kafu i alkohol treba izbjegavati jer utiču na krvni pritisak i cirkulaciju.

Zašto se ni sutradan ne osjećate dobro?

Nakon sunčanice glavobolja može da potraje nekoliko dana. Mogu da se jave i povećana osjetljivost na zvukove i svjetlost, šum u ušima i razdražljivost.

Zbog toga se nakon sunčanice preporučuje odmor u mirnoj, prohladnoj i zamračenoj prostoriji. Čak i kada se osoba osjeća bolje neposredno nakon rashlađivanja, organizmu je potrebno vrijeme da se oporavi od posljedica pregrijavanja.

Izvor: Adiva.hr