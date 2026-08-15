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Sklonili ste se sa sunca, ali glavobolja ne prolazi? Posljedice sunčanice mogu da traju danima

Sklonili ste se sa sunca, ali glavobolja ne prolazi? Posljedice sunčanice mogu da traju danima

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Saznajte kako prepoznati sunčanicu, šta uraditi kada dođe do pregrijavanja organizma i zašto glavobolja i malaksalost mogu trajati danima nakon izlaganja suncu.

sunčanica Izvor: Shutterstock

Proveli ste previše vremena na jakom suncu, a ni sljedećeg dana glavobolja ne prolazi, smetaju vam svjetlost i zvuci i osjećate se iscrpljeno? Tegobe izazvane sunčanicom ne moraju da nestanu čim se sklonimo u hlad, već pojedini simptomi mogu da potraju i nekoliko dana.

Sunčanica nastaje usljed pregrijavanja tijela i dužeg izlaganja nezaštićene glave, posebno potiljka, direktnom suncu. Dolazi do širenja krvnih sudova oko mozga i pregrijavanja moždanog tkiva, a u težim slučajevima mogu da nastanu ozbiljni poremećaji svijesti.

Kako prepoznati sunčanicu?

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica. Koža može da bude suva, a ako osoba ostane na suncu, mogu da se pojave zujanje u ušima, problemi sa vidom i izražena malaksalost.

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica
Izvor: Shutterstock

U težim slučajevima dolazi do omamljenosti, širenja zjenica i gubitka svijesti, uz ubrzan puls i plitko, ubrzano disanje. Takvo stanje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Šta uraditi odmah?

Osobu kod koje se sumnja na sunčanicu treba skloniti sa sunca i smjestiti u hlad, u poluležeći položaj. Višak odjeće treba skinuti, a tijelo postepeno rashlađivati polivanjem vodom sobne temperature ili hladnim oblogama na potiljku. Veoma hladna voda se ne preporučuje.

Tjelesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni. Ako osoba izgubi svijest, treba je položiti na bok i potražiti ljekarsku pomoć.

Tjelesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni
Izvor: Shutterstock

Ako je pri svijesti, treba joj davati hladne napitke radi nadoknade tečnosti, dok kafu i alkohol treba izbjegavati jer utiču na krvni pritisak i cirkulaciju.

Zašto se ni sutradan ne osjećate dobro?

Nakon sunčanice glavobolja može da potraje nekoliko dana. Mogu da se jave i povećana osjetljivost na zvukove i svjetlost, šum u ušima i razdražljivost.

Zbog toga se nakon sunčanice preporučuje odmor u mirnoj, prohladnoj i zamračenoj prostoriji. Čak i kada se osoba osjeća bolje neposredno nakon rashlađivanja, organizmu je potrebno vrijeme da se oporavi od posljedica pregrijavanja.

Izvor: Adiva.hr

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