Provjereni recept za šakšuku: Bliskoistočno jelo slično našem satarašu, gotovo je za pola sata

Evo kako da napravite bliskoistočnu verziju sataraša. Razlika je samo u začinima i miješanju.

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Ljubitelji sataraša lako će zavoljeti i šakšuku, jedno od najpoznatijih jela Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Osnova su dinstani paradajz, paprika, luk i bijeli luk, baš kao kod našeg ljetnjeg klasika, ali se na kraju u bogat sos pažljivo spuštaju jaja koja se kuvaju direktno u povrću.

Rezultat je jednostavan, mirisan i zasitan obrok koji se priprema za svega pola sata i podjednako je ukusan za doručak, ručak ili laganu večeru. Šakšuka se tradicionalno služi sa pitom ili hrskavim hljebom kojim se umače gusti sos, a lako je možete prilagoditi svom ukusu dodatkom feta sira, ljute paprike ili svježeg začinskog bilja.

Sastojci

2 kašike maslinovog ulja

1 srednja glavica crnog luka

1 crvena paprika

4 čena belog luka

2 kašičice mljevene slatke paprike

1 kašičica kima

četvrtina kašičice čili praha (po želji)

800 g pelata iz konzerve ili oljuštenog paradajza

6 jaja

so i biber po ukusu

veza svježeg peršuna

veza svježeg korijandera (po želji)

Priprema

U većem tiganju zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno isjeckan luk i papriku pa dinstajte oko pet minuta, dok povrće ne omekša. Umiješajte sitno sjeckan bijeli luk, mljevenu papriku, kim i čili. Kratko propržite, oko minut, kako bi začini razvili punu aromu. Dodajte pelat zajedno sa sokom i kašikom usitnite krupnije komade paradajza. Posolite, pobiberite i kuvajte desetak minuta dok se sos ne zgusne. Kašikom napravite šest udubljenja u sosu i u svako pažljivo razbijte po jedno jaje. Smanjite temperaturu, poklopite tiganj i kuvajte 5 do 8 minuta, u zavisnosti od toga da li volite tečno ili potpuno pečeno žumance. Pospite sjeckanim peršunom i korijanderom, pa odmah poslužite uz pita hljeb, domaći hljeb ili lepinju.