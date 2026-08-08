7 grešaka zbog kojih soba izgleda pretrpano: Evo kako da maksimalno iskoristite kvadraturu

Zašto vam se dnevna soba čini skučenom i kako da je vizuelno otvorite? Pročitajte!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pretrpana dnevna soba često ne odaje takav utisak zbog svoje realne kvadrature, već zbog prevelikog namještaja, viška dekoracije i pogrešno iskorišćenog prostora.

Kako bi vam pomogli da kreirate otvoreniji i prijatniji ambijent, tri vrhunska dizajnera enterijera otkrivaju šta najčešće stvara osjećaj nereda i nude praktična rješenja za bolji protok i atmosferu u domu.

Preveliki namještaj

Svi stručnjaci se slažu da je predimenzionirani namještaj u dnevnoj sobi glavni razlog što prostor djeluje skučeno. Zbog toga je precizno merenje dimenzija prostorije ključno pre kupovine nove garniture.

„Često viđam klijente kako biraju glomazne komade koji dominiraju prostorijom i ostavljaju malo mjesta za kretanje. Pritom, veličina uvijek ne znači i veću udobnost“, kaže dizajnerka Karolin Čerminara. „Uvek preporučujem odabir nameštaja koji je u srazmeri sa veličinom sobe kako bi se održala ravnoteža i slobodan prolaz.“ Masivni nasloni i preširoki rukohvati na garniturama za sjedenje zagušiće skoro svaku sobu standardnih dimenzija.

moderna svetla dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Previše komada namještaja

Ne treba pretrpati sobu prevelikom količinom namještaja, čak i ako su pojedinačni komadi srazmjerni sobi.

„Iako volim dnevne sobe sa mnogo mjesta za sjedenje, možda jednostavno nemate dovoljno kvadrata za sve to“, ističe dizajnerka Loren Čapeto. „Vodite računa da ostavite dovoljno prostora za prolaz između svih elemenata namještaja, kao i do bar jednog glavnog ulaza i izlaza iz sobe.“ Pri kupovini pratite pravilo 2:3. Ovo je dizajnerska smjernica za određivanje idealne veličine ugaone garniture ili sofe u odnosu na okolne elemente. Ono preciznije sugeriše da sofa treba da zauzima približno dvije trećine tepiha na kojem stoji, kao i da klub-sto treba da bude dugačak otprilike dvije trećine kauča.

Previše dekoracije

Veliko je uživanje kupovati ukrase, ali što je više dekoracije izloženo u dnevnoj sobi, prostor će djelovati zagušenije.

„Ljudi imaju tendenciju da pretjeruju sa aksesoarima kako bi prostor učinili ličnim, ali se to brzo pretvara u haos i nered“, objašnjava Čerminara. „Vjerujem u parolu ’manje je više’, naročito u manjim prostorima. Fokusirajte se na nekoliko upečatljivih komada umjesto da ispunjavate sobu nepotrebnim sitnicama.“

Iskoristite vertikalne površine — poput visokih polica za knjige, zavjesa od plafona do poda ili umjetničkih slika okačenih više na zidu — kako bi se pogled privukao naviše i stvorila iluzija više prostorije.

dnevna soba prepuna ukrasa

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tamne boje na zidovima

Boja zidova umnogome utiče na cjelokupan utisak o sobi. Tamniji tonovi donose dozu dramatike i intimnosti, ali nose rizik da dnevna soba djeluje znatno manje nego što jeste.

Iako tamne boje daju ušuškanost, one apsorbuju svjetlost i čine da se soba osjeća zatvoreno i skučeno. Zato dizajneri češće preporučuju svijetle, neutralne tonove poput bijele, bež ili mekih sivih nijansi, koji reflektuju svjetlost i vizuelno šire prostor. Korišćenje ogledala i staklenih elemenata dodatno pomaže u postizanju ovog efekta.

Premali tepisi

Iako dobar akcentni tepih može da poveže elemente u cjelinu, za vizuelno širenje prostora važi pravilo — veće je bolje.

„Vjerovali ili ne, tepih koji je premali za prostoriju može učiniti da namještaj izgleda preveliko, a soba skučeno, čak i kada to nije slučaj“, ističe Čapeto. „Izaberite odgovarajuću veličinu tepiha i primijetićete kako se namještaj znatno bolje uklapa.“

Teške tkanine

Eklektični stilovi koji kombinuju različite šare mogu izgledati prelijepo kada se urade kako treba. Ipak, nasumično spajanje teških tkanina i dezena može raditi protiv vas.

„Teške tkanine deluju dramatično, ali lako mogu učiniti da prostor bude zatvoren i taman“, upozorava Čerminara. „Ako težite upečatljivom izgledu, važno je pažljivo planiranje kako soba ne bi djelovala pretrpano.“