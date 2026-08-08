Vodič za mali servis: Sve što treba da znate o motornom ulju i filterima

Ulje u motoru se mijenja na 10.000 pređenih kilometara.

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Ulje u motoru je ključna komponenta za pravilan i dugotrajan rad motora i svih drugih pratećih dijelova i sklopova. Ulje u motoru se mijenja na 10.000 pređenih kilometara ili na godinu dana ako ste preški manje od 10.000 pređenih kilometara.

Najmoderniji automobili, uglavnom oni koji su proizvedeni u posljednjih 15-ak godina, koriste sintetičko ulje koje može da potraje i duže. Mnogi proizvođači automobila preporučuju zamjenu ulja između 15.000 i 30.000 kilometara, ali se to kod mnogih brendova pokazalo kao štetno zbog čega je najbolje držati se pravila od 10.000 pređenih kilometara, eventualno 12.000 kilometara.

Na koliko se menja ulje u motoru?

Ulje u motoru vremenom gubi svojstva i oksidira zbog čega je potrebno menjati ga nakon pređenih 10.000 kilometara ili nakon perioda od godinu dana. Stariji motori koriste mineralna ulja i tu bi trebalo da se ulje mijenja u kraćem intervalu - 5.000 do 7.000 pređenih kilometara.

Zamjena ulja spada u mali servis koji se takođe radi na 10.000 pređenih kilometara ili godinu dana, čak iako niste prešli tu kilometražu. Uz ulje se obavezno mijenja i filter ulja, uvijek te dvije stvari idu zajedno u "paketu" dok ostali dijelovi koji se menjaju na malom servisu mogu ali i ne moraju da se mijenjaju na svakom servisu, već na svakom drugom.

U malom servisu se mijenjaju ulje, filter ulja, filter vazduha, filter kabine i filter goriva. Ulje i filter za ulje se mijenjaju na svakom servisu, dok se ostala tri filtera nekad mijenjaju na svakom drugom malom servisu, u zavisnosti ako su pomenuti filteri u dosta dobrom stanju.

Čemu služi ulje u motoru?

Ulje u motoru služi za podmazivanje svih komponenti motora. Metalni dijelovi u automobilu su hladni i "zgrčeni" kada se motor tek upali, a ulje omogućava hlađenje motora i dobro podmazivanje svih komponenti koje su međusobno povezane i zavisne zarad ispravnog rada.

Različiti motori koriste različita ulja, zavisno od preporuke proizvođača. Ne bi trebalo miješati različita ulja, naročito proizvođače i viskozitete ulja.

Na primjer, ulje "5W30" je standardno i jedno od najkorišćenijih. Oznaka "5W" označava "winter", odnosno ovo ulje brzo stiže do svih dijelova motora pri paljenju zimi kada su niske temperature.