Zaštitite motor od habanja: Sve što treba da znate o motornim uljima i intervalima zamjene

Motorno ulje je nezaobilazan faktor za svaki automobil, omogućava dug i pouzdan rad motora.

Izvor: Shutterstock

Bez ispravno odabranog motornog ulja, motor se može brže oštetiti zbog trenja, pregrijavanja i korozije. Motorna ulja se mogu podijeliti na tri osnovne vrste:

1. Mineralna

2. Polusintetička ulja

3. Sintetička ulja

Mineralna ulja – Dobijaju se direktno iz sirove nafte i pretežno su jeftinija. Idealna su za starije automobile ili vozila koja se koriste u umjerenim uslovima vožnje, kao što su kratke gradske relacije i neki umjereniji klimatski uslovi. Imaju kraći interval zamjene i slabiju otpornost na visoke temperature i habanje.

Polusintetička ulja – To je kombinacija mineralnih i sintetičkih ulja, ostvaruju dobar balans između cijene i performansi. Polusintetička ulja su pogodan izbor za većinu modernih automobila jer bolje podnose temperaturne oscilacije i duže zadržavaju svojstva od mineralnih ulja.

Sintetička ulja – Za sintetička ulja se kaže da su najnaprednija vrsta ulja, koja se proizvode hemijskom preradom i imaju superiorna svojstva. Pružaju izuzetnu zaštitu motora pri visokim temperaturama i ekstremnim uslovima vožnje, smanjuju trenje i trošenje dijelova, kao i potrošnju goriva. Sintetička ulja (kao i polusintetička ulja) se preporučuju za nove i moderne motore, motore sa turbopunjačem, kao i za one koji se voze u zahtjevnim uslovima, poput vožnje po autoputu ili zimskim uslovima.

Da biste izabrali ispravno ulje za vaš automobil, važno je razumjeti osnovne klasifikacijske standarde – SAE, API i ACEA.

SAE (Society of Automotive Engineers) – Ova klasifikacija odnosi se na viskoznost ulja, odnosno koliko je ulje „gusto“ na niskim i visokim temperaturama. Evo jednog primjera, oznaka 5W-30 znači da ulje ima viskoznost 5 pri niskim temperaturama, slovo W označava winter (zimu), dok broj 30 označava viskoznost pri visokim temperaturama. Što je niži broj W ulje je bolje za hladne početke motora, viši broj poslije crte pokazuje otpornost ulja na visoke temperature i stabilnost viskoznosti.

API (American Petroleum Institute) – Ova klasifikacija ocjenjuje kvalitet ulja i njegovu namjenu. Oznake za benzinske motore počinju slovom S (npr. SN, SP), dok za dizel motore počinju slovom C (npr. CK-4). Novije oznake predstavljaju strožije standarde i bolju zaštitu motora.

ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) – Ova klasifikacija je evropski standard koji detaljnije opisuje performanse ulja i njegovu kompatibilnost sa modernim motorima. ACEA koristi oznake A/B za benzinske i dizel motore, C za motore sa filterima čađi (DPF filter) i E za teška vozila.

Izvor: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Razumijevanjem ovih oznaka i klasifikacija pomoći će vam da izaberete ulje koje najbolje odgovara vašem automobilu i uslovima vožnje.

Odabir pravog motornog ulja zavisi od više faktora, ali najvažniji je uvijek preporuka proizvođača automobila iz servisne knjižice. U servisnoj knjižici je navedena specifikacija ulja, koja obuhvata potrebnu viskoznost, standarde kvaliteta i često tip ulja. Vremenski uslovi u kojima vozite ključni su faktor za izbor viskoznosti ulja, posebno W broja koji pokazuje kako se ulje ponaša na nižim temperaturama. Ako živite u mjestu gdje temperature zimi mogu pasti i do -20 stepeni Celzijusa, preporučuje se ulje sa oznakom 5W ili nižom, jer ovakvo ulje lakše protiče pri hladnim startovima motora i bolje štiti od habanja u tim uslovima. Za blaže zime do -10 stepeni Celzijusa dovoljno je ulje sa oznakom 10W.

Za svakodnevnu vožnju u gradskim uslovima sa čestim start-stop ciklusima, često je dovoljan izbor ulja sa oznakom poput 5W-30 ili 10W-30, omogućavaju lakši start i dobru zaštitu motora pri prosječnim temperaturama i opterećenjima. Ulogu igra i stanje i starost motora. Za one starije motore sa većom kilometražom, ponekad je poželjno koristiti ulja sa većom viskoznošću, (npr. 10W-40 ili 15W-40), kako bi se smanjilo curenje ulja i zaštitili dijelovi od prevelikog trošenja.

Koliko često je potrebno mijenjati ulje?

- Redovna zamjena motornog ulja jedna je od najvažnijih stavki u održavanju automobila. Ulje tokom vremena izgubi svoja svojstva, postane zagađeno česticama metala, prašinom i ostacima sagorijevanja. Preporučeni intervali zamjene variraju u zavisnosti od vrste ulja i uslova vožnje, ali uglavnom se kreću između 7.500 i 15.000 kilometara ili na svakih 6 do 12 mjeseci. Sintetička ulja imaju duži interval zamjene, dok mineralna ulja zahtijevaju češću zamjenu.

Kako pravilno odložiti staro motorno ulje?

- Ekološki aspekt održavanja automobila postaje sve važniji. Staro motorno ulje je opasan otpad i nikako ga ne treba bacati u prirodu ili kanalizaciju. Kontaminira tlo i vodu i ozbiljno ugrožava životnu sredinu. Najbolji način za odlaganje je da koristite specijalizovane reciklažne centre ili servise koji primaju korišćeno motorno ulje. Mnogi autoservisi i benzinske pumpe imaju kutije za prikupljanje starog ulja, često ga besplatno preuzimaju. Na ovaj način doprinosite očuvanju životne sredine i poštujete zakonske regulative.

Izbor pravog motornog ulja i njegovo pravilno održavanje su ključni za dugovječnost i efikasnost vašeg automobila. Razumijevanje vrste ulja, klasifikacije i uslova vožnje pomoći će vam da donesete najbolju odluku i zaštitite vaš motor od oštećenja. Redovna zamjena motornog ulja i filtera čuva performanse motora i smanjuje troškove popravki. Briga o motoru izborom kvalitetnog motornog ulja garantuje sigurniju i ekonomičniju vožnju na duge staze.

(Mondo/BIHAMK)