Mogu vam spasiti život: Tri ključne provjere koje bi trebalo da uradite prije nego što sjednete za volan zimi

Zima je pred vratima, a snijeg, led i niske temperature već stvaraju probleme vozačima. Stručnjaci upozoravaju da upravo zimski mjeseci nose najveći rizik od nesreća - zato provjerite ove tri stvari prije nego što upalite motor.

Izvor: instagram/theaa_uk

Zima nam kuca na vrata, a led, snijeg, kiša i hladnoća čine vožnju ne samo neprijatnijom već i znatno opasnijom. Statistika pokazuje da su zimski mjeseci najrizičniji za saobraćajne nesreće: prema istraživanju kompanije carVertical, januar nosi najveći rizik od sudara (10,3%), a odmah zatim slijedi novembar (9,8%).

Sa dolaskom lošijeg vremena, stručnjaci iz AA upozoravaju vozače da naprave nekoliko jednostavnih, ali ključnih provjera prije nego što krenu na put. "Ne zanemarujte svoj automobil. Evo tri provjere koje možete obaviti u vremenu potrebnom da napravite šolju čaja", kaže portparol AA.

1. Provjerite nivo ulja: Redovna provjera ulja je ključna za zdravlje vašeg motora. Ulje podmazuje dijelove motora i sprečava pregrijavanje, a njegov nedostatak može prouzrokovati ozbiljna oštećenja. "To je prva stvar koju treba da uradite prije svakog dugog putovanja", poručuju iz AA.

Idealan nivo ulja trebalo bi da bude na pola puta između oznaka "min" i "maks" na mjernoj šipki. Ako vaš automobil ima elektronski mjerač, provjerite uputstvo za upotrebu da biste vidjeli kako se tačno očitava. Preporučuje se provjera svakih nekoliko nedjelja, čak i ako sve izgleda besprijekorno.

2. Provjerite dubinu šare na gumama: Vaše gume su jedina veza između vašeg automobila i puta, a u zimskim uslovima njihovo stanje bukvalno može odlučiti o ishodu vašeg putovanja. "Provjerite dubinu šare prije svakog dužeg putovanja i uvjerite se da ste u okviru zakonskog ograničenja", savjetuje AA.

Prema propisima, minimalna dubina gazećeg sloja je 1,6 mm, ali većina stručnjaka preporučuje zamjenu guma već na 4 mm. Vožnja sa istrošenim gumama nije samo opasna, već i skupa - kazna može iznositi i do 200 evra po gumi. Osim profila, redovno provjeravajte pritisak u gumama i znake oštećenja, posebno nakon vožnje po zaleđenim ili oštrim površinama.

3. Dopunite tečnost za pranje stakla: Možda zvuči banalno, ali tečnost za pranje vjetrobranskog stakla sa antifrizom je ključna za bezbjednu vožnju zimi. "Ne koristite samo vodu - koristite kvalitetan aditiv koji se neće smrznuti", poručuju iz AA. Tečnost koja se smrzava može blokirati brisače i spriječiti ih da očiste vjetrobransko staklo, ozbiljno ugrožavajući vidljivost.

Zakon jasno navodi da vjetrobransko staklo i svi prozori moraju biti čisti i da vozač mora imati neometan pogled na put. Prije nego što krenete, obavezno očistite sav snijeg i led sa prozora, svjetala i registarskih tablica - ne samo zbog kazni, već i zbog sopstvene bezbjednosti.

Vožnja zimi ne mora biti stresna, ali zahtijeva više pažnje i planiranja. Ako redovno provjeravate svoj automobil i poštujete vremenske uslove, značajno smanjujete rizik od nesreće. Trominutna provjera može značiti razliku između glatkog putovanja i ozbiljnog problema na putu.

(Mondo.rs)