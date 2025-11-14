logo
Zbog ovoga vam automobil "jede" gorivo: Rijetko ko se sjeti da provjeri jedan dio koji može biti glavni krivac

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

EGR ventil je važan dio motora. Smanjuje emisiju, ali ako ne radi ispravno, uzrokuje veću potrošnju i gubitak snage.

Šta je ERG ventil na autu i kako se čisti Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Većina modernih motora ga ima, a EGR ventil se koristi za recirkulaciju izduvnih gasova. To je uređaj koji vraća deo izduvnih gasova nazad u usis. Motor ih ponovo sagorijeva i smanjuje temperaturu sagorijevanja.

Rezultat je manje azotnih oksida (NOx), koji su među najštetnijim emisijama iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Za prosječnog vozača, to znači da automobil ispunjava standarde emisije zahvaljujući EGR ventilu i da bez problema prolazi tehničke i emisione preglede. Ventil ima minimalan uticaj na iskustvo vožnje, sve dok ne počne da otkazuje.

Tada ćete odmah osjetiti razliku. Motor će početi da gubi snagu, potrošnja će se povećati i automobil će početi da dimi.

Gde se tačno nalazi EGR ventil?

Lokacija EGR ventila varira u zavisnosti od tipa motora i marke automobila. Obično se nalazi između usisnih i izduvnih cijevi, gdje obezbjeđuje recirkulaciju gasa. Kod starijih automobila, ventil je ranije bio lako dostupan, često odmah na vrhu motora.

Međutim, moderni automobili imaju mnogo crijeva, kablova i plastičnih poklopaca koji otežavaju pristup. Stoga je kod nekih modela njegova zamjena pitanje minuta, dok kod drugih može značiti rastavljanje pola motora i trajati satima. EGR ventil je sklon začepljenju.

Vremenom se u njemu nakuplja čađ, uljne pare i ugljenik, što sprečava njegovo pravilno otvaranje i zatvaranje. Najčešći simptomi kvara uključuju: EGR ventil se može dijagnostikovati pomoću OBD uređaja koji bilježi kod greške.

Najčešći je P0400, koji signalizira kvar EGR sistema.

Kako pravilno očistiti EGR ventil?

Ako je EGR ventil samo začepljen i nije mehanički oštećen, može se očistiti.

Postoje dvije metode:

1. Mehaničko čišćenje – ventil se rastavlja i čisti posebnim sredstvom za čišćenje EGR sistema ili sredstvom za uklanjanje ugljenika. Ova metoda je najefikasnija, ali zahtijeva više vremena i iskustva.
2. Hemijsko čišćenje bez rastavljanja – koristi se sprej ili aditiv koji se dodaje u usis ili gorivo. Ovo je brže rešenje, ali je efikasno samo kod lakše kontaminacije.

Ako želite da produžite vek trajanja EGR ventila, vrijedi obratiti pažnju na prevenciju. Osnova je sipati kvalitetno gorivo i koristiti aditive koji smanjuju stvaranje naslaga.

Takođe su važne duže vožnje većim brzinama, tokom kojih ventil može da „progori“ i riješi se dijela prljavštine, kako to nazivamo "duvanjem".

Redovna upotreba sredstva za čišćenje EGR ventila takođe može pomoći. Međutim, ako se upali lampica motora, ne odlažite posjetu servisnom centru i dijagnostiku, blagovremena intervencija može spriječiti skupe popravke.

 (Jutarnji)

Tagovi

automobili ventil savjeti

