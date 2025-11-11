Auto odjednom troši mnogo više goriva? Evo na šta obratiti pažnju, ovo su neki od uzroka i rješenja za njih

Naglo povećana potrošnja goriva može ukazivati na tehničke kvarove ili loše održavanje, od neispravnih guma i kočnica do zaprljanih filtera, senzora ili svjećica.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Kada primijetite da se potrošnja goriva naglo povećala, uzrok može biti raznovrstan, od načina vožnje i vremenskih uslova do tehničkih problema. Kako otkriti pravi razlog?

Najbolje je početi od onoga što je lako provjeriti. Nepravilno naduvane gume jedan su od najčešćih uzroka veće potrošnje goriva. Ako su "premekane", automobilu je potrebno više energije da se pokrene, što direktno znači veću potrošnju.

Osim toga, gume sa preniskim pritiskom brže se habaju i više se zagrijavaju, što može dovesti do neujednačenog trošenja i lošije stabilnosti. Rješenje je jednostavno, redovno kontrolišite pritisak u gumama dok su hladne, a ako automobil ne ide pravo kada pustite volan, provjerite i geometriju točkova.

Još jedan čest, ali često zanemaren uzrok je zaprljan filter vazduha. Kada se zapuši, motor ne dobija dovoljno vazduha, pa smješa postaje prebogata, što dovodi do veće potrošnje goriva. U ekstremnim slučajevima potrošnja može porasti i do 10%. Srećom, zamena filtera vazduha je jednostavan i jeftin posao koji se može uraditi i bez pomoći majstora.

Vrijedi proveriti i kočnice, ako zapinju, mogu ozbiljno povećati potrošnju. Kada točak nije potpuno slobodan, motor mora da savlada dodatni otpor. Ako primijetite da je kočioni disk posle kraće vožnje neuobičajeno vruć, vrijeme je za servis. U većini slučajeva dovoljno je očistiti i podmazati vođice kočionih čeljusti, bez potrebe za zamjenom skupih dijelova, prenosi Jutarnji list.

Ni motorno ulje i rashladna tečnost nisu zanemarljivi faktori. Starije ili pogrešno izabrano ulje povećava trenje i opterećuje motor, što može povisiti potrošnju i do 15%. Slično važi i za rashladni sistem, neispravan termostat ili ventilator mogu izazvati pregrijevanje, pa motor radi pod većim opterećenjem i troši više.

Mnogi vozači ne znaju da čak i svakodnevne greške, poput pogrešnog rukovanja akumulatorom, mogu prouzrokovati dodatne probleme.

Ako osnovne provjere ne daju rezultat, sljedeći korak je kontrola senzora i sistema za upravljanje smješom. Kvar na lambda sondi (senzoru kiseonika) narušava pravilan odnos vazduha i goriva, što povećava potrošnju.

Sličan problem može izazvati i senzor protoka vazduha, ako je zaprljan ili oštećen, motor ne može tačno da odredi količinu vazduha koju prima, pa ubrizgava više goriva nego što je potrebno. U nekim slučajevima upali se lampica "Check engine", ali ne uvijek, pa je povećana potrošnja često prvi znak da nešto nije u redu.

Vremenom se mogu zaprljati i ubrizgavači goriva, što uzrokuje neujednačen rad motora i curenje goriva u cilindar. Profesionalno čišćenje ponekad pomaže, ali ako su injektori istrošeni, jedino rješenje je njihova zamjena.

Ne treba zaboraviti ni svjećice, male, ali izuzetno važne komponente za pravilno sagorijevanje. Istrošene ili zaprljane svjećice daju slabiju varnicu, što dovodi do neujednačenog rada motora i povećane potrošnje.

U težim slučajevima može doći i do preskakanja paljenja, što može oštetiti katalizator. Redovna provjera i zamjena svjećica jednostavan su način da se motoru vrati miran rad i optimalna efikasnost.

Sličan efekat ima i kvar na EGR ventilu, koji vraća dio izduvnih gasova u motor kako bi se smanjile emisije. Ako se ventil zaglavi, smješa postaje nepravilna, a potrošnja raste. Rješenje je detaljno čišćenje ventila, a po potrebi i njegova zamjena.

U praksi, najčešći razlozi povećane potrošnje goriva svode se na nekoliko osnovnih stavki: pritisak u gumama, stanje kočnica, filter vazduha, svjećice i senzore. Ipak, čak i najmanji propust u održavanju može izazvati lančanu reakciju – od lošeg sagorijevanja do većeg habanja dijelova i povišenih emisija.

(BizPortal/MONDO)