3 znaka da je pegli za kosu istekao rok trajanja: Ako primijetite ovo, možete napraviti veliku štetu

Pegla za kosu ne traje zauvijek. Otkrijte 3 jasna znaka da je vaš uređaj dotrajao i da je vrijeme da kupite novu.

Izvor: Parilov/Shutterstock

Uz fen, pegla za kosu postala je nezaobilazan aparat za stilizovanje koji se danas može naći u gotovo svakom kupatilu. Ipak, mnogi ne znaju da i ovaj uređaj ima svoj rok trajanja. Postoje određeni znakovi koji pokazuju da pegla više ne radi kako treba i da je vrijeme da razmislite o kupovini nove.

Stilizovanje kose kod kuće postalo je mnogo lakše otkako su pegle za kosu postale dio svakodnevne rutine nege. Svi koji kosu ravnaju često znaju koliko je važno izabrati kvalitetan model koji će što manje oštetiti vlas.

U zavisnosti od kvaliteta izrade, učestalosti korišćenja i načina održavanja, kvalitetna pegla za kosu može trajati i do pet godina. Ipak, bez obzira na to koji model koristite, svaki uređaj vremenom počinje da pokazuje znakove istrošenosti.

3 jasna znaka da je pegli za kosu istekao rok trajanja

Mnogi misle da je pegla za kosu ispravna sve dok potpuno ne prestane da radi. Međutim, kao što se ponekad kod fena pojavi neobičan miris ili slabiji rad, i pegla za kosu daje signale da joj se bliži kraj.

Ovo su tri najčešća znaka da je vrijeme za zamjenu.

Oštećene ploče

Izgrebane ili oštećene ploče jedan su od prvih znakova da je uređaj dotrajao. Kada ploče izgube glatkoću, kosa može da zapinje između njih, što povećava rizik od lomljenja i oštećenja vlasi.

Pegla za kosu

Izvor: fukume/Shutterstock

Neujednačeno zagrijavanje

Ako primijetite da pegla na pojedinim delovima jače grije, a na drugima slabije, kosa se neće ravnati ravnomjerno. To obično znači da grijni elementi više ne rade pravilno i da je vrijeme da razmislite o novom uređaju.

Višestruko ravnanje bez rezultata

Ako morate više puta da prelazite preko istog pramena kako biste postigli željeni efekat, pegla vjerovatno više ne dostiže optimalnu temperaturu ili toplotu ne raspoređuje ravnomjerno, piše Fashion.hr

Ovo je često najjasniji znak da je pegla za kosu dotrajala, ali ga mnogi korisnici zanemaruju.

Pegla za kosu

Izvor: leolintang/Shutterstock