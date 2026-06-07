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Izložba u Doboju: Plato Doma kulture preplavile egzotične ptice, kunići i hrčci

Izložba u Doboju: Plato Doma kulture preplavile egzotične ptice, kunići i hrčci

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Na platou Doma kulture u dobojskom naselju Miljkovac organizovana je prodajna izložba sitnih životinja uzgajivača iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Prodajna izložba sitnih životinja na platou Doma kulture u Doboju sa posjetiocima i izloženim kavezima. Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

U Doboju je danas organizovana izložba sitnih životinja uzgajivača iz Republike Srpske i Federacije BiH, koji su na prodaju ponudili egzotične ptice, kanarince, golubove, kuniće, ukrasnu perad i hrčke.

Životinje su zainteresovale najmlađe sugrađane i njihove roditelje.

Prodajna berza održava se na platou Doma kulture u dobojskom naselju Miljkovac, u organiziji lokalnog Društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "Dobojski odgajivač, u saradnji sa Savezom za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH.

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Tagovi

Doboj izložba životinje

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