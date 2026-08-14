Ovo treba da znate o virusu Zapadnog Nila: Ne postoje lijekovi ni vakcina, a simptomi mogu biti opasni

Kako broj komaraca raste tokom ljetnih mjeseci, raste i rizik od infekcije virusom Zapadnog Nila, koji se najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca.

Izvor: frank60/Shutterstock

Virus Zapadnog Nila potvrđen je u jednom komarcu uhvaćenom na Čukarici, u Ranžirnoj stanici „Železnik“, dok su u Srbiji ove godine već registrovana i prva dva slučaja oboljevanja. Groznica Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a u težim slučajevima može dovesti do ozbiljnih neuroloških komplikacija.

Kako prepoznati prve simptome, kada je potrebno javiti se ljekaru i kako se bolest liječi? U nastavku donosimo najvažnije informacije o groznici Zapadnog Nila, kao i savjete stručnjaka o zaštiti od zaraženih komaraca.

Šta je virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila koji izaziva encefalitis ili meningitis. Na ljude se prenosi preko ujeda inficiranog komarca, koji postaje zaražen kada ujede pticu koja nosi ovaj virus. Ono što je bitno istaći je da se virus Zapadnog Nila ne prenosi direktnim kontaktom jedne osobe sa drugom putem dodira, poljupcem ili negovanjem inficirane osobe.

Rizična grupa djelovanja virusa su starije osobe

Iako je mogućnost da se neko zarazi sa virusom Zapadnog Nila vrlo mala, najviše slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama je registrovano kod osoba starijih od 50 godina. Ljudi ovih godina su podložniji razvoju bolesti kao kao što su encefalitis ili meningitis, piše Stetoskop.info

Virus prenosi i tigrasti i običan komarac

Tigrasti komarac, poznat kao prenosilac virusa "zapadnog Nila", prisutan je u petnaestak evropskih zemalja i vrlo je brojan u našem okruženju, posebno u Grčkoj, Albaniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, ali postoje indicije da se tigrasti komarci koji pripadaju mediteranskoj vrsti tih insekata, nalaze i u Srbiji, kaže za "Politiku" profesor dr Željko Tomanović sa Biološkog fakulteta u Beogradu.

Koji su simptomi virusa Zapadnog Nila?

Najveći broj ljudi koji su inficirani virusom Zapadnog Nila nemaju nikakve simptome ili, prije potpunog ozdravljenja, pokazuju blage znake bolesti kao što su povišena temperatura, glavobolja i bolovi u tijelu. Kod nekih ljudi može da se javi blagi osip ili otečene limfne žlijezde. Kod nekih pojedinaca naročito starih osoba, virus Zapadnog Nila može da izazove ozbiljnu bolest koja djeluje na moždano tkivo. U vrlo ozbiljnim slučajevima može da izazove stalno oštećenje živaca i da bude smrtonosna.

Kako se liječi?

Ne postoji specifična terapija niti vakcina. Kod ozbiljnijih slučajeva propisuje se intenzivna podporna terapija, odnosno hospitalizacija, intravenozno (IV) davanje tečnosti i hrane, podpora disanju ukoliko je potrebna...

Ako se pokažu znaci encefalitisa kao što su povišena temperatura, slabost mišića i/ili konfuzija, potrebno je da odmah zatražite lekarsku pomoć.

Kako smanjiti rizik rizik od infekcije virusom Zapadnog Nila?

Od maja mjeseca pa do septembra kada su komarci najaktivniji potrebno je preduzeti sljedeće mjere predostrožnosti:

Ako se nalazite napolju od sumraka do zore kada su komarci najaktivniji ili ako se u toku dana nalazite na području gdje ima korova, visoke trave i žbunja, treba obući duge pantalone, široke košulje dugih rukava i čarape i razmotriti upotrebu sredstava za odbijanje insekata.

Koristite sredstva za odbijanje komaraca u skladu sa uputstvima proizvođača.

Nikada ne stavljajte sredstva za odbijanje insekata na posjekotine, rane ili iritiranu kožu.

Vitamin B, ultrasonične naprave i tamjan nisu se pokazali djelotvornim protiv ujeda komaraca.