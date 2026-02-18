Opasan virus prijeti Evropi? Prenose ga komarci, a bolest koju izaziva može biti fatalna

Tropska bolest čikungunja groznica, koja izaziva teške i dugotrajne bolove u zglobovima, može da se prenosi komarcima i to u većem dielu Evrope, navodi se u najnovijoj studiji.

Zbog globalnog zagrijavanja, do infekcije može da dođe tokom više od šest mjeseci u godini u Španiji, Portugalu, Italiji i Grčkoj, dok u jugoistočnoj Engleskoj mogućnost zaražavanja traje i do dva mjeseca godišnje, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Journal of Royal Society Interface".

Naučnici kažu da je samo pitanje vremena kada će se bolest proširiti dalje na sjever. Studija je, piše "Gardijan", prvi put detaljno proučila kako temperatura utiče na inkubaciju virusa u azijskom tigrastom komarcu, invazivnoj vrsti koja se u posljednjim decenijama proširila Evropom.

Naučnici su utvrdili da je minimalna temperatura za prenos virusa 2,5 stepeni niža nego što su ranija istraživanja pokazivala, što predstavlja "šokantnu" razliku. Dr Stiven Vajt iz Britanskog centra za ekologiju i hidrologiju (UKCEH) dodao je da su prije 20 godina tvrdnje da će čikungunja groznica i denge virus stići u Evropu djelovale nevjerovatno, ali da su invazivni komarci i klimatske promjene dramatično promijenili situaciju.

"Svjedoci smo brzih promjena i to je ono što nas brine. Do prošle godine, Francuska je zabilježila oko 30 slučajeva čikungunje u posljednjih 10 godina. Prošle godine ih je bilo više od 800", rekao je dr Vajt.

Može biti fatalna kod male djece i starijih osoba

Dr Dijana Rojas Alvarez iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) istakla je da studija pokazuje da bi prenos u Evropi mogao da postane izraženiji i dodala da do 40 odsto oboljelih pet godina nakon infekcije i dalje pati od artritisa ili jakih bolova.

"Klima im ogroman uticaj, ali Evropa i dalje ima šansu da kontroliše dalje širenje ovih komaraca. Edukacija zajednice o uklanjanju stajaće vode, gdje se komarci razmnožavaju, predstavlja jedan od važnih alata, dok nošenje duge, svijetle odeće i korišćenje sredstava za zaštitu od insekata spriječava ujede. Zdravstvene vlasti takođe treba da uspostave sisteme nadzora", objasnila je ljekarka.

Virus čikungunja groznice prvi put je otkriven 1952. godine u Tanzaniji i bio je ograničen na tropske krajeve, gdje se godišnje bilježe milioni slučajeva, a bolest može biti fatalna kod male djece i starijih osoba.

Stotine slučajeva u Francuskoj i Italiji

Do sada su prijavljeni izolovani slučajevi u više od 10 evropskih zemalja, dok su 2025. godine Francuska i Italija zabilježile stotine slučajeva velikih epidemija, prenijeli su istraživači.

Virus se prenosi kada komarac ujede zaraženu osobu i inkubacija u njegovom tijelu traje dovoljno da virus bude prisutan u pljuvački, što omogućava infekciju sljedeće osobe. Do sada, hladne zime u Evropi sprečavale su stalnu aktivnost komaraca, ali južnoevropski regioni sada bilježe cjelogodišnje aktivnosti, što povećava rizik od epidemija.

