Njemačka: U kanalizaciji pronađen virus koji izaziva dječiju paralizu

Divlji oblik virusa koji izaziva poliomijelitis otkriven je u uzorku otpadnih voda kanalizacije u Hamburgu, saopšteno je iz njemačkog Ministarstva zdravlja.

Izvor: Hans-Peter Merten / robertharding / Profimedia

Iz Ministarstva navode da je formirana posebna radna grupa koja će sprovesti istragu i da će biti uzeto još uzoraka.

"Otkrivanje virusa koji izaziva dječiju paralizu pokazuje da nadzor funkcioniše. Do sada Institutu `Robert Koh` nisu prijavljeni klinički slučajevi poliomijelitisa", navodi se u saoštenju.

Ovo otkriće uslijedilo je više od 30 godina nakon što su registrovani posljednji slučajevi dječije paralize u Njemačkoj i prvi je slučaj da je ovaj virus pronađen u Evropi od 2010. godine.

Osim toga, ovo je prvi slučaj da je divlji virus detektovan iz uzoraka u životnoj sredini u Njemačkoj otkako je počelo praćenje ove vrste 2021. godine.

Iz Ministarstva zdravlja navode da je vakcinacija ključna za zaštitu od poliomijelitisa.

Poliomijelitis ili dječija paraliza je jako zarazna bolest uzrokovana poliovirusom iz grupe enterovirusa.

U svijetu postoje dva oblika poliomijelitisa, pri čemu je divlji poliovirus rjeđa vrsta i prisutan je samo u Avganistanu i Pakistanu.