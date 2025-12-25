U Istočnom Sarajevu uhapšen osumnjičeni za ubistvo

U Istočnom Sarajevu uhapšena je osoba za kojom je Kantonalni sud u Sarajevu raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva.

Izvor: SIPA

Iz Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) saopšteno je da su pripadnici te agencije uhapsili lice za kojim je potjernicu raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo ubistvo u pokušaju propisano krivičnim zakonom Federacije BiH.

U saopštenju se precizira da su juče na osnovu potjernice i operativnih saznanja osumnjičenog locirali policijski službenici Sipe – FAST tim, nakon čega je uhapšen.

Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu.