Snažan zemljotres pogodio Grčku

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Snažan zemljotres pogodio ostrvo Krit u Grčkoj.

Snažan zemljotres na Kritu Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Snažan zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 35.1135 i dužine 23.8647 blizu južne strane poznatog ostrva.

Hipocentar zemljotresa je smješten na dubini od oko pet kilometara ispod površine zemlje. Zasad nema izvještaja o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.

Prije nekoliko dana je zemljotres pogodio isto ostrvo. Tada je potres bio magnitude 4,7 stepena po Rihterovoj skali.

