Snažan zemljotres pogodio Grčku

Snažan zemljotres pogodio ostrvo Krit u Grčkoj.
Snažan zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 35.1135 i dužine 23.8647 blizu južne strane poznatog ostrva.
Hipocentar zemljotresa je smješten na dubini od oko pet kilometara ispod površine zemlje. Zasad nema izvještaja o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.
Prije nekoliko dana je zemljotres pogodio isto ostrvo. Tada je potres bio magnitude 4,7 stepena po Rihterovoj skali.
#Earthquake(#σεισμός) possibly felt 1 min 1 sec ago in#Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)March 16, 2026
