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Preticao kolonu na motoru bez kaciga pa stradao sa djevojkom: Nezapamćena nesreća kod Zadra

Preticao kolonu na motoru bez kaciga pa stradao sa djevojkom: Nezapamćena nesreća kod Zadra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Poginule dvije osobe na motoru u nesreći kod Zadra.

dvoje mladih stradalo na motoru kod zadra Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu 6. juna u mjestu Murvica kod Zadra u Hrvatskoj poginule su dvije osobe na motoru, piše hrvatski "Indeks". Policija je potvrdila da se radi o vozaču (31) i njegovoj putnici (27), oboje su stradali na licu mjesta.

Nesreća se dogodila u subotu 6. juna u 15.28 časova na državnom putu DC-08 kada je vozač motora započeo preticanje kolone vozila ispred sebe. Nije imao kacigu, dok njegova saputnica jeste imala kacigu na glavi.

Kretao se brže od ograničenja na tom dijelu puta, a u njegovom trenutku preticanja kolone vozila, vozač (50) putničkog automobila je započeo skretanje ulijevo. Vozač motora je naglo zakočio kako bi izbjegao sudar zbog čega je motor pao na put.

Motocikl je silovito udario u automobil prilikom pada. Vozač i putnica su se odvojili od sjedišta i oboje su stradali na licu mjesta.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Hrvatska

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