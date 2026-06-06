Tragedija kod Zadra: Tri osobe poginule u dvije odvojene saobraćajne nesreće

Tri osobe poginule su danas u dvije odvojene saobraćajne nesreće na području Zadra. Stradao je vozač motocikla kod Masleničkog mosta i dva lica kod naselja Murvica.

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Dva lica poginula su danas u sudaru motocikla i automobila kod Zadra, a nešto ranije kod Masleničkog mosta smrtno je stradao motociklista.

Iz zadarske policije su naveli da se sudar dogodio oko 15.30 časova na ulazu u naselje Murvica kod Zadra. Hrvatski mediji navode da su stradali najvjerovatnije bili na motociklu.

Na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta ranije danas dogodila se teška nesreća u kojoj je takođe poginuo vozač motocikla, saopštila je zadarska policija.