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Tragedija kod Zadra: Tri osobe poginule u dvije odvojene saobraćajne nesreće

Tragedija kod Zadra: Tri osobe poginule u dvije odvojene saobraćajne nesreće

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tri osobe poginule su danas u dvije odvojene saobraćajne nesreće na području Zadra. Stradao je vozač motocikla kod Masleničkog mosta i dva lica kod naselja Murvica.

hrvatska policija Izvor: Shutterstock

Dva lica poginula su danas u sudaru motocikla i automobila kod Zadra, a nešto ranije kod Masleničkog mosta smrtno je stradao motociklista.

Iz zadarske policije su naveli da se sudar dogodio oko 15.30 časova na ulazu u naselje Murvica kod Zadra. Hrvatski mediji navode da su stradali najvjerovatnije bili na motociklu.

Na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta ranije danas dogodila se teška nesreća u kojoj je takođe poginuo vozač motocikla, saopštila je zadarska policija.

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Tagovi

Zadar Hrvatska saobraćajna nesreća

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