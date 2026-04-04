Tragedija kod Bajakova: Poginuo državljanin BiH, saputnica teško povrijeđena

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 10:50 časova na auto-putu A3 Bregana–Zagreb–Lipovac, u blizini graničnog prelaza Bajakovo, život je izgubila jedna osoba, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila na južnoj kolovoznoj traci, u visini odmorišta Spačvanska šuma. Prema rezultatima uviđaja, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog tužilaštva u Vukovaru, utvrđeno je da je stradali 65-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom riječkih registarskih oznaka.

Do tragedije je došlo kada je vozač automobila, uslijed neprilagođene brzine kretanja, prednjim dijelom vozila udario u zadnji dio priključnog vozila (prikolice) koje je bilo pridodato teretnom kamionu. Teretno vozilo je u tom trenutku bilo privremeno zaustavljeno u koloni koja se formirala prema graničnom prelazu Bajakovo, prenose hrvatski mediji.

U smrskanom automobilu nalazila se i 59-godišnja putnica, takođe državljanka Bosne i Hercegovine. Ona je kolima hitne pomoći hitno prevezena u Opštu županijsku bolnicu Vinkovci, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Zamjenica Županijskog državnog tužilaštva naložila je obdukciju tijela stradalog 65-godišnjaka kako bi se utvrdili svi detalji uzroka smrti. Policijska uprava će o svim prikupljenim saznanjima i detaljima ove saobraćajne nesreće dostaviti posebno izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.