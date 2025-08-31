logo
Tijelo pronađeno pored vozila: U stravičnoj saobraćajki u Hrvatskoj poginula jedna osoba

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 11 časova kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. U nesreći je učestvovalo vozilo sa srpskim tablicama, a tijelo stradalog pronađeno je pored automobila.

Saobraćajna nesreća u Hrvatskoj Izvor: Shutterstock

Jedna osoba stradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, nešto iza 11 časova, dogodila na području Nove Gradiške u Hrvatskoj. U nesreći je učestvovalo vozilo srpskih registarskih oznaka.

Tijelo stradale osobe bilo je pored vozila. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće, a saobraćaj je tokom uviđaja bio obustavljen. U toku je istraga kako bi se utvrdile sve činjenice ovog tragičnog događaja.

(Telegraf/Mondo) 

