Kolone vozila na putu Banjaluka-Jajce: Saobraćaj obustavljen zbog udesa u Krupi

Na magistralnom putu Banjaluka-Jajce u mjestu Krupa na Vrbasu saobraćaj je potpuno obustavljen zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je uviđaj, a s obzirom da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, formirane su duge kolone vozila, pa iz AMS mole vozače za strpljenje.

Zbog saobraćajne nezgode na putu Šamac-Obudovac u kojem su učestvovala tri vozila saobraćaj se odvija usporeno, alternativnim putnim pravcima.

Na magistralnom putu od Bileće prema Trebinju kod Vidikovca došlo je do većeg odrona, zatvorena je jedna saobraćajna traka, a vozači se pozivaju na dodatni oprez na ovoj dionici.

